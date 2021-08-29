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美軍襲擊阿富汗釀家庭9死 包括6孩童最小才2歲

編譯張君堯／綜合報導
「CNN」報導，目擊者稱美國軍方在喀布爾住宅區發動襲擊後，造成一個家庭共計9名成員喪生。(美聯社)
「CNN」報導，目擊者稱美國軍方在喀布爾住宅區發動襲擊後，造成一個家庭共計9名成員喪生。(美聯社)

「CNN」報導，目擊者稱美國軍方在喀布爾住宅區（Kabul）發動襲擊後，造成一個家庭共計9名成員喪生。

據一名遇難者親屬稱，美國無人機對喀布爾住宅區的一輛汽車發動襲擊，其中一名遇難者的兄弟向當地一位與CNN合作的當地記者透露「遇難者包括6名兒童，最小的是一名2歲女孩」。

此外，遇難者還包括他40歲的的兄弟紮馬雷（Zamaray）、30歲的納賽爾（Naseer）、20歲的扎米爾（Zameer）、10歲的費薩爾（Faisal）、9歲的法爾扎德（Farzad）、4歲的阿爾民（Armin）、3歲的本雅明（Benyamin）、2歲的阿亞特（Ayat）和蘇瑪雅（Sumaya）。

這位倖存的親屬哭著告訴記者他們「只是一個普通的家庭」，並強調「我們不屬於任何組織，這只是我的兄弟們和他們的家人住在一起的一個普通家庭」。

一位名叫阿哈德（Ahad）的男子自稱是這家人的鄰居，他表示自己在當地時間下午5點左右走向自家時「目睹空襲」，他說自己聽到巨大的爆炸聲，於是趕緊躲避，接著便試圖幫助營救他的鄰居。阿哈德稱「另外兩人在襲擊中受傷，所有鄰居都試圖幫忙，並帶水滅火，我看到五、六個人死亡，包括這家人的父親、還有兩個孩子，他們死了、四分五裂」。

美國軍方則在聲明中表示「車輛發生嚴重的『二次爆炸』，表明存在大量爆炸物」。一名在空襲後不久趕到現場的當地記者指出「車裡有什麼『無從得知』，因為車子狀況非常糟糕，炸得只剩下車子骨架」。

美國 喀布爾 汽車

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