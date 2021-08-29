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王毅與布林肯通話 稱各方有必要和神學士接觸

布林肯：想離開阿富汗美國人只剩300名尚未撤離

王毅與布林肯通話 稱各方有必要和神學士接觸

中央社台北29日電
圖為中國國務委員兼外長王毅(右)與美國國務卿布林肯會面資料照。(Getty Images)
圖為中國國務委員兼外長王毅(右)與美國國務卿布林肯會面資料照。(Getty Images)

中國國務委員兼外長王毅今天與美國國務卿布林肯通話。王毅說，各方有必要和神學士組織（Taliban，另譯塔利班）進行接觸並積極引導；在美中關係方面，他稱中方將根據美國的對中態度考慮如何和美方進行接觸。

根據央視新聞App（應用程式）晚間消息，王毅應約和布林肯（Antony Blinken）通話，就阿富汗局勢及中美關係等交換意見。

布林肯在通話中表示，在美國從阿富汗撤軍撤僑即將結束的關鍵時刻，美方認為聯合國安理會應對外發出明確、統一的聲音，表明國際社會期待神學士確保外國公民安全撤離，確保阿富汗人民獲得人道主義援助，確保阿富汗領土不能成為恐怖襲擊策源地和避風港。

王毅則表示，阿富汗國內形勢已發生根本性變化，各方有必要同神學士進行接觸，積極引導。他呼籲美國和國際社會一起向阿富汗提供急需的經濟、民生、人道援助，幫助阿富汗新政權架構維持政府機構正常運行，盡快走上和平重建道路。

王毅說，美國和北約「倉促撤軍」很可能給各類盤據阿富汗的恐怖組織提供可乘之機。「美方應在尊重阿主權獨立前提下，拿出實際行動，助阿制恐止暴，而不應搞雙重標準或選擇性打恐」。

報導說，「布林肯表示理解並尊重中方在涉阿問題上的關切」。

關於美中關係，王毅表示，近期中美就阿富汗、氣候變化等問題開展溝通，對話比對抗好，合作比衝突好。中方將根據美國的對中國態度考慮如何和美方進行接觸。

他說，「如果美方也希中美關係重回正軌，就不要再一味抹黑攻擊中國，損害中國主權、安全和發展利益。美方應認真對待中方提出的兩份清單和三條底線。」

王毅重申，中方堅決反對美情報機構近日有關COVID-19疫情的病毒溯源問題調查報告。

根據央視新聞App，布林肯在通話中表示，美方無意就病毒溯源問題指責任何國家。作為大國，美中都有責任提供一切必要資訊，徹底調查病毒源頭，避免大流行再次發生，美方願就此和中方保持接觸。

今年7月26日，美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman ）在天津接續會晤中國副外長謝鋒、國務委員兼外交部長王毅。據中國外交部，中方向美方提交了兩份清單，一份要求美方糾正其錯誤對華政策和言行，另一份是中方關切的重點個案。「三條底線」則是王毅對美提出了有效管控分歧、防止美中關係失控的3點基本要求。

王毅 阿富汗 美國

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