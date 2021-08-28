喀布爾殉職13美軍回家了 拜登有意親自迎接

在阿富汗喀布爾機場爆炸案中殉職的25歲陸戰隊女中士約翰妮‧皮卡多，她麻州家鄉Lawrence的居民28日為她舉行悼念活動。(美聯社)

五角大廈28日指出，在喀布爾 機場遇呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)自殺攻擊而殉難的13名美軍戰士，其中包括一位麻州 女兵，其遺體已在運返國家途中，預計班機將降落在德拉瓦州多佛空軍基地(Dover Air Force Base)；白宮尚未證實拜登 總統是否親臨多佛空軍基地迎接這批陣亡將士遺體。

每日郵報報導，國防部發言人柯比(John Kirby)拒絕證實拜登是否會在多佛空軍基地迎接這批戰士遺骸，該基地就在拜登的故鄉德拉瓦州，一向是迎接海外美軍陣亡將士的入口點。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)日前表示，拜登總統考慮也有意願參加禮迎陣亡將士的場合。

有幾位在喀布爾機場遇襲事件捐軀的將士至親痛批拜登處理阿富汗撤軍手法拙劣；國防部一般把陣亡將士至親的隱私及意願列為最優考量，因此令人質疑拜登前往迎接將士遺骨時，會不會受歡迎；例如25歲的麻州陸戰隊女中士約翰妮‧皮卡多(Johanny Rosario Pichardo)也遇襲陣亡，她的家人27日夜間接獲通知，便要求別對外透露。

但當地居民弔唁如潮而至，另為皮卡多辦守靈之夜，向她致上哀榮；麻州勞倫斯市(Lawrence)退伍軍人服務處主任傑咪‧梅蘭德茲(Jaime Melendez)表示，不容皮卡多被遺忘。

拜登28日發表聲明指出，國家痛失的這13位戰士都是英雄，為服務美國最高理念、拯救他人性命，最終奉獻犧牲；他們的英勇無私，讓11萬7000多名身陷險境的人能脫身平安，「願上帝庇護我軍將士，以及這段危險時光站崗警戒的人。」

五角大廈設有政策，規定要把陣亡將士盡快送交至親。

禮迎海外陣亡將士的流程始於把他們的遺骸盡快送到多佛空軍基地，行程一般包括在德國的拉姆施泰因空軍基地(Ramstein base)停駐一站；多佛空軍基地國殤事務處資訊指出，一等班機降落於基地，扶靈專責團隊便會逐個將靈柩由機上搬下來，移到等候當地的轉移靈車。

靈車接下來把將士遺骸轉到多佛基地殯儀機構，由美軍相驗官確定其身分無誤，再準備轉送到最終長眠之處。