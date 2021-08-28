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拜登警告：24到36小時內 喀布爾機場可能有新恐攻

美無人機報復攻擊 擊斃2名重要ISIS-K成員

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
國防部泰勒少將今天表示，美國在阿富汗展開無人機空襲行動，擊斃兩名備受矚目的伊斯蘭國（IS）「策劃者和協助者」，並造成另一人受傷。（美聯社）
國防部泰勒少將今天表示，美國在阿富汗展開無人機空襲行動，擊斃兩名備受矚目的伊斯蘭國（IS）「策劃者和協助者」，並造成另一人受傷。（美聯社）

五角大廈今天表示，喀布爾機場26日發生致命自殺炸彈攻擊後，美國阿富汗展開無人機空襲行動，擊斃兩名備受矚目的伊斯蘭國（IS）「策劃者和協助者」，並造成另一人受傷。

法新社報導，泰勒（Hank Taylor）少將在記者會上表示，今天凌晨的無人機空襲行動，未造成平民傷亡。

五角大廈不願明言，遭美國空襲鎖定的目標是否直接涉及喀布爾機場自殺炸彈攻擊，而伊斯蘭國的地區主要分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）先前宣稱策劃自殺炸彈攻擊，造成至少13名美軍和169名阿富汗人喪命。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示：「他們是ISIS-K的策劃者和協助者，光是那就構成足夠理由。那些人當中的兩個，不再能於地球上行走，那就是一件好事。」

美國官員先前表示，撤離行動可能會遭逢更多攻擊。

美聯社報導，在美國總統拜登誓言將會對喀布爾機場致命自殺炸彈攻擊展開報復後，美國軍方快速展開反擊，利用無人機空襲伊斯蘭國阿富汗分支位於東部的大本營，擊斃它的兩名成員。

一位美國國防官員表示，拜登授權發動攻擊，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）下達空襲命令。美國軍方原先表示，空襲擊斃一名伊斯蘭國成員。

五角大廈發言人柯比在新聞簡報中表示：「那是殲滅這些目標的單一任務，隨著評估和資訊傳來，我們得以確認另一人也被擊斃以及另一人受傷。」

柯比不願透露被擊斃者身分，但表示美國知悉他們是何許人。

這起無人機空襲行動，是自阿富汗境外發動，距離喀布爾機場發生致命自殺炸彈攻擊後不到48小時。

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