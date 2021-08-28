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拜登警告：24到36小時內 喀布爾機場可能有新恐攻

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拜登警告：24到36小時內 喀布爾機場可能有新恐攻

中央社／華盛頓28日專電
美國總統拜登警告，阿富汗當地局勢仍極度危險，發生在阿富汗喀布爾機場的攻擊事件，未來24到36小時極可能再度發生。（美聯社）
美國總統拜登警告，阿富汗當地局勢仍極度危險，發生在阿富汗喀布爾機場的攻擊事件，未來24到36小時極可能再度發生。（美聯社）

美國總統拜登警告，阿富汗當地局勢仍極度危險，發生在阿富汗喀布爾機場的攻擊事件，未來24到36小時極可能再度發生。

美軍撤離阿富汗計畫歷經最動盪的兩天，拜登周末留在華府持續緊盯當地最新發展，今天上午並與國安團隊、現場指揮官討論昨天在阿富汗對「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）的報復空襲行動。

拜登透過聲明表示，他曾誓言會追捕對美軍與喀布爾無辜百姓發動襲擊的組織，「我們已經做到」。這次空襲不會是最後一次，美軍會持續追捕參與這次令人髮指襲擊的所有人，並讓他們付出代價。

至於阿富汗當地情勢，拜登坦言仍極度危險，機場遭受恐怖襲擊的威脅依然很高。美軍指揮官向他示警，未來24到36小時極有可能再次發生攻擊事件。

對此，拜登下達指令，讓當地美軍採取一切可能措施優先防護部隊，並確保當地美軍擁有所有權力、資源與計畫，以保護當地美國民眾。

儘管喀布爾局勢危急，撤離行動仍持續展開，昨天約6800人離開當地，其中包括數百名美國人。拜登在聲明中也表示，今天也討論進行中的準備計畫，以協助民眾在美軍撤離後，仍能繼續離開阿富汗。

喀布爾機場26日發生自殺攻擊事件，造成13名美軍殉職。美國國防部今天公布罹難者名單，包括11名陸戰隊員、1名海軍，以及1名陸軍士官。為報復伊斯蘭國的恐怖攻擊，美軍出動無人機進行空襲，炸死2名伊斯蘭國武裝分子，1人受傷。

拜登 阿富汗 喀布爾

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