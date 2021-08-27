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ISIS-K自殺炸彈客殺死13美軍 家屬轟拜登「置之不理」

編譯周辰陽／綜合報導
恐攻組織ISIS-K的自殺炸彈客26日攻擊喀布爾機場，造成13名美軍官兵與170名阿富汗人死亡。陣亡戰士家屬與親友將炮口對準美國總統拜登，有人更直斥「拜登對我兒子置之不理」。（路透）
恐攻組織ISIS-K的自殺炸彈客26日攻擊喀布爾機場，造成13名美軍官兵與170名阿富汗人死亡。陣亡戰士家屬與親友將炮口對準美國總統拜登，有人更直斥「拜登對我兒子置之不理」。（路透）

恐怖組織「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）26日派出自殺炸彈客攻擊阿富汗首都喀布爾的機場，造成13名美軍官兵與170名阿富汗人死亡。有陣亡戰士家屬與親友將炮口對準美國總統拜登，抨擊他的撤離計畫一團亂，讓人在現場的部隊如同ISIS-K的活靶，更直斥「拜登對我兒子置之不理」。

每日郵報報導，美國海軍陸戰隊上兵麥凱倫（Lance Cpl. Rylee McCollum）死於喀布爾機場後，他的摔角教練兼家族密友阿洛塔（Ben Arlotta）就表示，該有人為這場災難「受到嚴懲」。

阿洛塔告訴每日郵報，他對拜登政府感到憤怒不已，指責白宮將官兵置於一個不必要的危險地點，「不只對萊利，在那邊的每一位男女官兵都一樣，他們被置於一個非常糟糕的地點。在我看來，整個狀況的每一個層面全都處置失當。我唯一可以希望的事情就是不忘究責，因為這13人昨天被殺，應該為此祭出重懲」。

美國海軍陸戰隊上兵尼庫伊（Lance Cpl. Kareem Nikoui）的父親史提夫（Steve Nikoui）則告訴野獸日報，「他們派我的兒子到那裡當個小公務員（Paper pusher），然後讓神學士在外面提供安全。我怪我自己的軍方領袖…拜登對他置之不理，就是這樣」。

拜登 美國 喀布爾

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