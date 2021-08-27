美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

阿富汗 首都喀布爾 (Kabul)機場外爆炸案已造成至少170人死亡，美軍在當地時間28日以無人機，報復攻擊ISIS-K一處據點；白宮發言人莎奇表示，拜登總統要讓這起恐怖攻擊的襲擊者從地球上消失；同時，美國 國安系統向拜登示警，喀布爾可能發生其他恐怖攻擊，撤軍倒數這幾天最是危險。

拜登26日下令打擊宣稱作案的呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)，誓言追擊肇事者，要施以打擊行動，讓他們付出代價。

無人機炸毀ISIS據點 無平民受傷

美軍中央司令部27日晚間發布聲明表示，美軍已透過無人機向阿富汗南加爾省(Nangarhar)的伊斯蘭國(ISIS)據點執行攻擊任務，一人喪命，無平民受傷；據信，此據點與規畫喀布爾機場外自殺炸彈攻擊的ISIS-K恐怖分子有關，據稱一名爆炸案的策畫者已在無人機攻擊中喪命。

媒體詢問，美國要如何避免因實施報復行動，卻讓阿富汗任務無法真正結束；莎奇說，「我們一直都在滿世界地追蹤與打擊恐怖分子，這就是這項工作的一部分。」

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登與副總統賀錦麗(Kamala Harris)27日上午聽取簡報時，國安團隊警告，喀布爾可能發生其他恐怖攻擊，這次任務的接下來幾天內將是最危險時期；美軍每隔數小時就要空運數千人離開，將優先撤離美國公民，並採取各種方式把他們送到機場，美國正在機場附近擴大保護措施。

國防部發言人柯比(John Kirby)表示，來自恐怖組織對美軍及盟軍「特定且可信的威脅」依然存在；不過美軍並未改變31日完成撤軍的計畫。

撤離持續 24小時內空運1.25萬人

國防部表示，過去24小時內，撤離約1.25萬人，包括超過300位美國人；從14日到現在，總撤離人數達到10.5萬人。

美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

喀布爾機場外爆炸案後，澳洲、紐西蘭、西班牙和瑞士等國紛紛結束撤離行動，德國軍隊也宣布全員安全撤離，英美兩國仍持續協助民眾離開阿富汗。

阿富汗官員告訴CNN，26日的爆炸案至少造成170人死亡、超過200人受傷；國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，有13名美軍犧牲，沒收到美國平民身亡訊息。

負責後勤的陸軍少將泰勒(Hank Taylor)澄清，國防部只掌握到一起爆炸案，就是發生在機場主要出入口之一的艾比門(Abby Gate)，並未確認機場附近的巴倫飯店(Baron Hotel)也發生爆炸案。

拜登27日接見以色列總理班奈特(Naftali Bennett)時，對逝者及其家庭表示深切哀悼，第一夫人吉兒(Jill Biden)也致函美軍家庭，前總統歐巴馬(Barack Obama)透過聲明表示痛心。