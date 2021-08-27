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出生入死同袍情 阿富汗譯員申請庇護 美老兵飛德助聽證

記者顏伶如／綜合報導
美國老兵蘇利凡飛到德國，為在當地申請政治庇護的阿富汗譯員索達斯作證；兩人曾一起在阿富汗出生入死，結下同袍情誼。(美聯社)
美國老兵蘇利凡飛到德國，為在當地申請政治庇護的阿富汗譯員索達斯作證；兩人曾一起在阿富汗出生入死，結下同袍情誼。(美聯社)

美國陸軍退役老兵蘇利凡(Spencer Sullivan)近十年前派駐阿富汗期間，為了消滅神學士（Taliban，另譯塔利班）民兵組織，與當地口譯索達斯(Abdulhaq Sodais)一起出生入死，結下唯有歷經戰爭洗禮才能淬鍊而成的同袍情誼。

如今蘇利凡專程從維吉尼亞州飛往德國與索達斯重聚，幫他選購西裝，準備出席9月6日的庇護申請聽證會。索達斯先前向美國申請簽證但遭打回票，庇護聽證會關係著未來命運如何發展。

美軍撤離之後，阿富汗政府迅速垮台，神學士全面掌控阿富汗；索達斯說：「我哭到停不下來。」

他表示，父親說神學士民兵在阿富汗西部省份赫拉特(Herat)挨家挨戶敲門，尋找曾經為聯軍工作的阿富汗人。

另一搭檔 已遭神學士殺害

曾與蘇利凡搭擋的另一名阿富汗口譯麥索德(Sayed Masoud)，等候美簽期間已遭神學士殺害；麥索德之死為蘇利凡衝擊甚深，不敢相信美國政府竟會背棄曾經協助美軍的阿富汗人。

索達斯是以偷渡方式抵達德國；蘇利凡抱定決心，無論如何將保住索達斯，絕對不會讓他步入麥索德的後塵。

蘇利文說，曾對索達斯承諾，如同美國曾給索達斯承諾，一定會保護他，保證他的生命安全：「說過的承諾，怎能言而無信呢？」

數十老兵 努力營救阿夥伴

像蘇利文一樣努力營救阿富汗夥伴的退役美軍，目前約有數十人；營救任務早在阿富汗情勢驟然崩解前就已展開，數千名曾經協助美軍的阿富汗人，向美方申請「特殊移民簽證」(Special Immigrant Visa)後，卻沒有下文。

美國老兵蘇利凡(左)飛到德國，為在當地申請政治庇護的阿富汗譯員索達斯(右)作證；...
美國老兵蘇利凡(左)飛到德國，為在當地申請政治庇護的阿富汗譯員索達斯(右)作證；兩人曾一起在阿富汗出生入死，結下同袍情誼。(美聯社)

「特殊移民簽證」計畫原本成立用意在於，為曾經協助美軍的阿富汗人及家屬，提供前往美國的管道。但國會每年沒能通過足夠數額的簽證名額，前總統川普任內甚至增加更多安全規定與官僚手續，讓阿富汗人等待「特殊移民簽證」的申請時間，從幾個月延長到將近三年之久。

某些阿富汗人的申請案件則被駁回，移民律師指出，駁回因素多半都是小問題，或者是工作表現的資料填寫出現誤差。許多申請人擔心，表格上因為不小心或不正確而出現的工作遲到紀錄，可能斷送逃離阿富汗的管道，甚至因此喪命。

阿富汗 美國 神學士

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