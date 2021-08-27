我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病毒溯源報告稱「2者皆可能」拜登：無答案不罷休

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

病毒溯源報告稱「2者皆可能」 拜登：未獲答案不罷休

中央社／華盛頓27日專電
美國情報機構遞交病毒溯源報告後，美國總統拜登今天譴責中國資訊不透明，「在獲得答案前不會罷休」。圖為病例集中爆發的武漢華南海鮮批發市場。(Getty Images)
美國情報機構遞交病毒溯源報告後，美國總統拜登今天譴責中國資訊不透明，「在獲得答案前不會罷休」。圖為病例集中爆發的武漢華南海鮮批發市場。(Getty Images)

美國情報機構遞交病毒溯源報告後，美國總統拜登今天譴責中國資訊不透明，「在獲得答案前不會罷休」。根據公布的報告摘要，美國情報界對病毒起源仍意見分歧。

在收到要求情報界進行的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）調查報告後，拜登今天發出新聞稿指出，疫情溯源的關鍵訊息在中國手中，但從疫情之初，中國政府就阻擾國際調查人員與全球公衛成員獲取這些訊息。時至今日，即使確診人數持續上升，中國仍拒絕外界呼籲的公開透明，且隱瞞訊息。

拜登指出，世界理應得到答案，在獲得答案前不會罷休，「負責任的國家不會將這些責任推卸給世界其他地區」。

拜登表示，美國將持續與世界各地理念相近夥伴合作，施壓中國充分分享資訊，並與世界衛生組織（WHO）合作，進行基於證據、專家主導的第二階段疫情溯源訪查，包括提供所有相關數據與證據。

根據美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）公布的非機密報告摘要，所有機構都認為人類自然接觸受感染動物，以及病毒與實驗室有關，2種假設均合理。情報界判斷，病毒未被作為生化武器開發，多數機構也認為病毒並非來自基因工程。

摘要指出，4個情報機構與國家情報會議（National Intelligence Council）在低可信度下，認為病毒是從動物傳染給人類，另一個機構適度可信評估，對第一例人類感染與實驗室有關，認為可能涉及武漢病毒研究所實驗、動物處理或採樣。3個機構表示，若沒有額外資訊，無法得出結論。

摘要指出，情報界與全球科學界對早期病例的臨床樣本與流行病學數據缺乏全面了解。要對病毒起源做出最後判定，需要中國的合作，但北京持續阻擾全球調查，拒絕分享資訊，並指責美國在內的其他國家。

美國 中國 拜登

上一則

美軍犧牲 拜登最想避免的悲劇 總統生涯的重傷害？

延伸閱讀

美軍犧牲 拜登最想避免的悲劇 總統生涯的重傷害？

美軍犧牲 拜登最想避免的悲劇 總統生涯的重傷害？
美示警伊斯蘭國恐再襲擊 未來數天最危險

美示警伊斯蘭國恐再襲擊 未來數天最危險
喀布爾恐攻後 拜登親會以色列總理強化兩國關係

喀布爾恐攻後 拜登親會以色列總理強化兩國關係
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭
南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解

南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面