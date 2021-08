病毒溯源報告稱「2者皆可能」 拜登：未獲答案不罷休

美國情報機構遞交病毒溯源報告後,美國總統拜登今天譴責中國資訊不透明,「在獲得答案前不會罷休」。圖為病例集中爆發的武漢華南海鮮批發市場。(Getty Images)

在美國 情報機構遞交病毒溯源報告後,美國總統拜登 今天譴責中國 資訊不透明,「在獲得答案前不會罷休」。根據公布的報告摘要,美國情報界對病毒起源仍意見分歧。

在收到要求情報界進行的COVID-19(2019冠狀病毒疾病)調查報告後,拜登今天發出新聞稿指出,疫情溯源的關鍵訊息在中國手中,但從疫情之初,中國政府就阻擾國際調查人員與全球公衛成員獲取這些訊息。時至今日,即使確診人數持續上升,中國仍拒絕外界呼籲的公開透明,且隱瞞訊息。

拜登指出,世界理應得到答案,在獲得答案前不會罷休,「負責任的國家不會將這些責任推卸給世界其他地區」。

拜登表示,美國將持續與世界各地理念相近夥伴合作,施壓中國充分分享資訊,並與世界衛生組織(WHO)合作,進行基於證據、專家主導的第二階段疫情溯源訪查,包括提供所有相關數據與證據。

根據美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)公布的非機密報告摘要,所有機構都認為人類自然接觸受感染動物,以及病毒與實驗室有關,2種假設均合理。情報界判斷,病毒未被作為生化武器開發,多數機構也認為病毒並非來自基因工程。

摘要指出,4個情報機構與國家情報會議(National Intelligence Council)在低可信度下,認為病毒是從動物傳染給人類,另一個機構適度可信評估,對第一例人類感染與實驗室有關,認為可能涉及武漢病毒研究所實驗、動物處理或採樣。3個機構表示,若沒有額外資訊,無法得出結論。

摘要指出,情報界與全球科學界對早期病例的臨床樣本與流行病學數據缺乏全面了解。要對病毒起源做出最後判定,需要中國的合作,但北京持續阻擾全球調查,拒絕分享資訊,並指責美國在內的其他國家。