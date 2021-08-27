喀布爾恐攻後 拜登親會以色列總理強化兩國關係

以色列總理班奈特（Naftali Bennett，左）27日在白宮與總統拜登會面。美聯社

以色列 總理班奈特（Naftali Bennett）今在美國 撤離阿富汗任務因致命炸彈攻擊延誤的隔天與總統拜登 會面，讓他訪美行程蒙上一層陰影。

法新社報導，兩名領袖在原定日期的隔天會面後，拜登說：「隨著所有這些人失去生命，我的心碎了，我們的心都碎了。」

班奈特首先弔唁慰問，他說：「我從耶路撒冷帶來一種善意的嶄新精神。」

前以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在位15年期間，親近美國共和黨、疏遠民主黨，49歲的班奈特接任總理後想要重啟以美兩國關係。

他引述伊斯蘭國（ISIS）、真主黨（Hezbollah）、伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）和哈瑪斯集團（Hamas）時說：「身處全世界最強悍棘手的環境，我們不能有所閃失。」「這是為何以色列總是壓倒地強過…我們所有敵人的總和。」

預料拜登與班奈特親晤後將擴大兩國成員會面，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），以及以色列國安顧問胡拉塔（Eyal Hulata）、以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）和班奈特高階幕僚梅爾（Shimrit Meir）等。