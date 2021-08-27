我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

最後關頭 白宮稱26日撤離阿富汗1萬2500人

柯瑞下周訪中 將施壓中國停止資助國際燃煤能源項目

國際組／綜合報導
加州野火難息 美國加州克恩縣附近的野火已經焚燒超過兩萬英畝的土地面積，縣消防局長威爾斯晚上密切注意野火是否將延燒到家戶。Getty Images
加州野火難息 美國加州克恩縣附近的野火已經焚燒超過兩萬英畝的土地面積，縣消防局長威爾斯晚上密切注意野火是否將延燒到家戶。Getty Images

華爾街日報報導，據知情人士透露，美國氣候特使柯瑞計畫下周再次訪問中國，他將向中國領導人施壓，要求其宣布暫停為國際燃煤項目提供資金。

總部設在北京的國際綠色金融研究所最近的一項研究，北京方面今年沒有資助任何新的外國煤廠或投資項目，這是自2013年中國開始實施基礎設施「一帶一路」倡議以來首見。

據其中一位知情人士說，美國官員希望中國政府宣布正式停止此類項目。

另一位知情人士說，中國方面已經強調了在履行好當前溫室氣體減排承諾後才能作出新承諾的重要性。

熟悉中國決策者想法的知情人士說，北京方面不希望被視為屈服於西方的壓力。中國一直在努力將自身定位為以自己的方式應對氣候變化的全球主要參與者。

中國外交部和美國駐中大使館的發言人表示，對於柯瑞任何計畫中的訪問，沒有要通報的資訊，而中國生態環境部暫未回應傳真發送的置評請求。路透稍早報導，柯瑞將於9月訪中。

柯瑞前往天津將是拜登政府高級官員第三次訪問中國，也是柯瑞5個月來的第二次訪中。

柯瑞和中國氣候變化事務特使解振華都表示，他們今年已經談了十幾次。柯瑞的努力凸顯出，氣候問題已成為美中之間少有的潛在合作領域。這兩個國家是全球最大的兩個經濟體，也是兩個最大的二氧化碳排放國。

中國 柯瑞 美國

上一則

開學沒幾周 全美19州9萬學生已被隔離

下一則

喀布爾恐攻後 拜登親會以色列總理強化兩國關係

延伸閱讀

NBA／柯瑞爸媽驚傳離婚 結束33年夫妻關係

NBA／柯瑞爸媽驚傳離婚 結束33年夫妻關係
NBA／曾嗆柯瑞「5年我的天下」？貝佛利被酸自打臉

NBA／曾嗆柯瑞「5年我的天下」？貝佛利被酸自打臉
老將伊古達拉回歸金州 柯瑞興奮

老將伊古達拉回歸金州 柯瑞興奮
NBA／湯普森復健狀態良好 柯瑞：這兩年對他很漫長

NBA／湯普森復健狀態良好 柯瑞：這兩年對他很漫長

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解

南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解
美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面