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白宮戰情室緊盯喀布爾爆炸案 拜登看著「惡夢」上演

中央社／華盛頓26日綜合報導
阿富汗喀布爾機場外發生致命爆炸後，傷者躺在醫院的床上。（美聯社）
阿富汗喀布爾機場外發生致命爆炸後，傷者躺在醫院的床上。（美聯社）

美國總統拜登正急著完成從阿富汗撤出人員的行動，26日卻看著夢魘般的一幕上演：阿富汗喀布爾機場外發生自殺炸彈攻擊，美軍至少13人殉職、15人受傷。

這次攻擊另造成至少60名阿富汗人死亡、143人受傷，極端組織伊斯蘭國（IS）坦承犯案。

路透報導，爆炸發生當下，拜登和美軍高層及外交顧問已在白宮戰情室進行關於撤離行動的每日例行會報。

拜登一行人直到2個多小時後才離開戰情室，接著拜登前往橢圓形辦公室，國防部人員也紛紛出入白宮，部分身著軍服。

隨著時間推進，有些職員從白宮西廂的電視螢幕得知美軍死亡人數攀升，罹難者愈來愈多，不少人發出絕望的呼喊。

經過20年衝突後，美國決定於8月31日前撤出阿富汗，目前約有5200名美國人在喀布爾機場維安。部分批評人士將美軍在攻擊中喪命一事歸咎於倉促的撤離行動，行動尚未終結，恐怕有些美國人會被落在阿富汗。官員估計，當地約還有1000名美國人。

共和黨籍聯邦參議員賽瑟（Ben Sasse）說：「這就是我們恐懼的惡夢，這也是為什麼數周以來，軍方、情報單位和兩黨國會領袖拜託總統對（武裝組織）神學士（Taliban，另譯塔利班）硬起來，將機場周邊陣地往外擴大。」

民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）也暗批拜登策略：「在我們等候更多細節出爐的同時，有件事相當明確，即我們不能把美國人的安全託付給神學士。」

美國總統拜登總統在白宮談到喀布爾機場發生的爆炸事件。（路透）
美國總統拜登總統在白宮談到喀布爾機場發生的爆炸事件。（路透）

美國 拜登 阿富汗

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