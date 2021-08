「水道變亂葬崗」喀布爾機場爆炸 宛若人間煉獄

阿富汗 喀布爾機場 26日傳出2起爆炸案,分別發生在機場的「修道院門」(Abbey Gate)和機場外的一家飯店附近。根據當地影片顯示,襲擊現場慘不忍睹。

紐約時報報導,在美國 撤離行動期間,美軍在過去一周曾使用修道院門來篩查進入機場尋求撤離的人,一直到26日,美國駐阿富汗大使館突然在官網上以「安全威脅」為由,要求人們遠離機場入口,不過即使發出警告,仍有數千人聚集、擠在機場牆外的狹窄空間裡。根據社群媒體上的影片顯示,在襲擊發生前幾個小時大門外「擁擠不堪」。

在爆炸發生前,許多人被迫穿過或站在機場外牆和周圍建築物之間一條狹窄、深度及膝的汙水渠中,眾人都希望能更加靠近來撤離,這批運河沿岸的人群沿著機場牆延伸了數百英尺。許多照片顯示,那些尋求撤離的人冒險涉過帶刺鐵絲網和廢棄物。

根據美國國防官員的敘述,先是修道院門附近發動了自殺爆炸襲擊,第二起爆炸則發生在數百英尺外,靠近一間飯店的入口處,隨後更傳出槍聲,導致至少13名美軍和數十名阿富汗人喪生。

襲擊發生後,影片中可以見到十幾人躺在運河裡,其中部分人已經死亡,有些人則受了重傷,原本的汙水渠就這樣變成亂葬崗,一名目擊者驚魂未定的表示「爆炸發生後,我看到婦女、兒童和男子的屍體散落在各處」,另一名目擊者則表示「到處都是死人」。爆炸發生後,現場的阿富汗人更爭先恐後地尋找掩護,一名男子回憶說「人們衝向牆面躲避,試圖爬上去來逃離」。

目前仍有數以萬計的阿富汗人在尋求逃離該國,他們害怕神學士掌權後自己可能成為被報復的目標,但是對那些決定離開這個國家的人來說,如今即使是加入機場外人群也相當危險,同時前往機場往往需要經過神學士檢查站,在炎熱的天氣和機場圍牆外擁擠的人群中,食物和水也相當有限,有些人更是在往機場的路上受重傷或死亡。

Back of The Baron Hotel, Kabul .

Half of Kabul’s population is here aiming to force themselves into planes to travel to US pic.twitter.com/RbijxyOsHL