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「水道變亂葬崗」喀布爾機場爆炸 宛若人間煉獄

編譯張君堯／綜合報導
許多人被迫穿過或站在機場外牆和周圍建築物之間一條狹窄、深度及膝的運河中，眾人都希望能更加靠近來撤離，這批運河沿岸的人群沿著機場牆延伸了數百英尺。（歐新社）
許多人被迫穿過或站在機場外牆和周圍建築物之間一條狹窄、深度及膝的運河中，眾人都希望能更加靠近來撤離，這批運河沿岸的人群沿著機場牆延伸了數百英尺。（歐新社）

阿富汗喀布爾機場26日傳出2起爆炸案，分別發生在機場的「修道院門」（Abbey Gate）和機場外的一家飯店附近。根據當地影片顯示，襲擊現場慘不忍睹。

紐約時報報導，在美國撤離行動期間，美軍在過去一周曾使用修道院門來篩查進入機場尋求撤離的人，一直到26日，美國駐阿富汗大使館突然在官網上以「安全威脅」為由，要求人們遠離機場入口，不過即使發出警告，仍有數千人聚集、擠在機場牆外的狹窄空間裡。根據社群媒體上的影片顯示，在襲擊發生前幾個小時大門外「擁擠不堪」。

在爆炸發生前，許多人被迫穿過或站在機場外牆和周圍建築物之間一條狹窄、深度及膝的汙水渠中，眾人都希望能更加靠近來撤離，這批運河沿岸的人群沿著機場牆延伸了數百英尺。許多照片顯示，那些尋求撤離的人冒險涉過帶刺鐵絲網和廢棄物。

根據美國國防官員的敘述，先是修道院門附近發動了自殺爆炸襲擊，第二起爆炸則發生在數百英尺外，靠近一間飯店的入口處，隨後更傳出槍聲，導致至少13名美軍和數十名阿富汗人喪生。

襲擊發生後，影片中可以見到十幾人躺在運河裡，其中部分人已經死亡，有些人則受了重傷，原本的汙水渠就這樣變成亂葬崗，一名目擊者驚魂未定的表示「爆炸發生後，我看到婦女、兒童和男子的屍體散落在各處」，另一名目擊者則表示「到處都是死人」。爆炸發生後，現場的阿富汗人更爭先恐後地尋找掩護，一名男子回憶說「人們衝向牆面躲避，試圖爬上去來逃離」。

目前仍有數以萬計的阿富汗人在尋求逃離該國，他們害怕神學士掌權後自己可能成為被報復的目標，但是對那些決定離開這個國家的人來說，如今即使是加入機場外人群也相當危險，同時前往機場往往需要經過神學士檢查站，在炎熱的天氣和機場圍牆外擁擠的人群中，食物和水也相當有限，有些人更是在往機場的路上受重傷或死亡。

襲擊發生後，影片中可以見到十幾人躺在運河裡，其中部分人已經死亡，有些人則受了重傷...
襲擊發生後，影片中可以見到十幾人躺在運河裡，其中部分人已經死亡，有些人則受了重傷。一名目擊者驚魂未定的表示「爆炸發生後，我看到婦女、兒童和男子的屍體散落在各處」。（路透）

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