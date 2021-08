最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

最高法院26日裁定,拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威,呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)

房東組織要求聯邦政府撤銷疫情 期間禁止逼遷令而提告的「阿拉巴馬州房仲協會控告衛生部」(Alabama Assn. of Realtors vs. Dept. of Health and Human Services)案,最高法院26日裁定,拜登 政府不得為禁止逼遷令續延兩個月;這項裁決代表租客不再受禁止逼遷令保護。

最高法院的裁定並未讓外界感到意外;今年6月底,四位保守派大法官 便曾投票贊成終止暫停逼遷令(evictions moratorium)。

對於加州來說,最高法院26日的裁定並不會產生立即影響;加州州議會及洛杉磯郡(Los Angeles County)均已各自通過法規,讓禁止逼遷令延長到今年9月。

2020年間,聯邦疾病防治中心(CDC)因疫情爆發而頒布禁止逼遷令,避免房客因繳不起房租而遭驅逐,原訂今年7月31日屆滿失效,但拜登政府允許展延至10月3日。

「阿拉巴馬州房仲協會」8月初向華盛頓特區聯邦地區法院提出緊急陳情,向法院指出CDC頒布最新一輪禁止逼遷令,顯然違法。

華盛頓特區聯邦地區法院法官先前裁定,聯邦政府並無合法權限得以延長國會通過的疫情期間緊急命令;禁止逼遷令包括在國會通過的疫情紓困法案中,但前總統川普去年予以延長。

最高法院大法官支持華府聯邦地區法院法官的裁決;最高法院裁決書中寫道,如果聯邦政府要延長禁止逼遷令,必須獲得國會特別授權;三位自由派大法官則持不同意見。

截至今年7月底為止,國會對於延長禁止逼遷令始終沒有採取動作;拜登在進步派倡議人士壓力下,儘管法律基礎薄弱,仍於8月3日宣布延長禁止逼遷令。

禁止逼遷令延長被最高法院打回票,是拜登總統本周內二度在最高法院踢到鐵板;高院24日裁定,支持德州法院法官先前判決結果,拜登政府不能推翻川普任內推出的「留在墨西哥」(remain in Mexico)政策。

最高法院裁決指出,拜登政府若打算廢止「留在墨西哥」計畫,恐怕觸犯聯邦法律;在最高法院裁決中,三位自由派大法官也持不同意見。