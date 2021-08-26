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最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

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最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

記者顏伶如／綜合報導
最高法院26日裁定，拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威，呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)
最高法院26日裁定，拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威，呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)

房東組織要求聯邦政府撤銷疫情期間禁止逼遷令而提告的「阿拉巴馬州房仲協會控告衛生部」(Alabama Assn. of Realtors vs. Dept. of Health and Human Services)案，最高法院26日裁定，拜登政府不得為禁止逼遷令續延兩個月；這項裁決代表租客不再受禁止逼遷令保護。

最高法院的裁定並未讓外界感到意外；今年6月底，四位保守派大法官便曾投票贊成終止暫停逼遷令(evictions moratorium)。

對於加州來說，最高法院26日的裁定並不會產生立即影響；加州州議會及洛杉磯郡(Los Angeles County)均已各自通過法規，讓禁止逼遷令延長到今年9月。

2020年間，聯邦疾病防治中心(CDC)因疫情爆發而頒布禁止逼遷令，避免房客因繳不起房租而遭驅逐，原訂今年7月31日屆滿失效，但拜登政府允許展延至10月3日。

「阿拉巴馬州房仲協會」8月初向華盛頓特區聯邦地區法院提出緊急陳情，向法院指出CDC頒布最新一輪禁止逼遷令，顯然違法。

華盛頓特區聯邦地區法院法官先前裁定，聯邦政府並無合法權限得以延長國會通過的疫情期間緊急命令；禁止逼遷令包括在國會通過的疫情紓困法案中，但前總統川普去年予以延長。

最高法院大法官支持華府聯邦地區法院法官的裁決；最高法院裁決書中寫道，如果聯邦政府要延長禁止逼遷令，必須獲得國會特別授權；三位自由派大法官則持不同意見。

截至今年7月底為止，國會對於延長禁止逼遷令始終沒有採取動作；拜登在進步派倡議人士壓力下，儘管法律基礎薄弱，仍於8月3日宣布延長禁止逼遷令。

禁止逼遷令延長被最高法院打回票，是拜登總統本周內二度在最高法院踢到鐵板；高院24日裁定，支持德州法院法官先前判決結果，拜登政府不能推翻川普任內推出的「留在墨西哥」(remain in Mexico)政策。

最高法院裁決指出，拜登政府若打算廢止「留在墨西哥」計畫，恐怕觸犯聯邦法律；在最高法院裁決中，三位自由派大法官也持不同意見。

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