「屍塊拋向空中」喀城爆炸倖存者：親眼看見世界末日

26日發生在喀布爾國際機場外的兩起自殺爆炸場景，震裂了在機場苦等撤離的阿富汗人的心。圖為爆炸後到處是屍塊。（美聯社）

對喀布爾 這樣一個習於暴力死亡的城市來說，26日發生在國際機場 外的兩起自殺爆炸場景，仍震裂了在機場苦等撤離的阿富汗 人的心；一名死裡逃生者說：「我今天親眼看見了世界末日。」

一名阿富汗翻譯試圖將一名重傷小女嬰送醫，孩子最後卻死在他懷裡；他說：「現在發生的一切都令人心碎，整個國家都在分崩離析。」

像腳底地面 猛然翻開

這兩起自殺爆炸相繼發生26日下午5、6點左右，一起是在卡薩國際機場的一個主要出入口「修道院門」(Abbey Gate)外，另一起發生在鄰近的男爵酒店(Baron Hotel)；爆炸發生時，機場周圍至少擠了數千人，大家都抱著一絲希望，期盼在撤離窗口即將關閉的最後時日，進入機場、搭上其中一班飛機，逃離阿富汗。

其中一位目擊者是持有美國特殊移民簽證的國際發展集團前雇員；他不具名地說，一大早就到修道院門附近排了大約十小時的隊，下午5時左右強烈爆炸發生時，「好像有人把我腳底的地面翻開來，我還以為我耳膜炸裂，失去聽力。」

video from outside the #Kabul airport of the first explosion! pic.twitter.com/QcbphxwiXv — Sadam Jutt 571 (@571Jutt) August 26, 2021

屍體和殘肢 噴向空中

「我看到屍體和殘肢像被龍捲風吹起的塑膠袋一樣，噴向空中。」他說，「我看到屍體、殘肢、老人、受傷男女和兒童，四散倒臥在爆炸現場⋯我以為我這輩子不可能看到世界末日，但今天我親眼看到了世界末日。」

26日發生在喀布爾國際機場外的兩起自殺爆炸場景，震裂了在機場苦等撤離的阿富汗人的心。圖為爆炸後到處是屍塊。（美聯社）

同樣是在修道門外，一名阿富汗翻譯描述他試圖拯救一名爆炸受傷的女嬰說，爆炸前，現場有一大群人正要提交自己的文件，準備進機場搭上撤離航班；他被告知要等一小時才能辦理登機手續，於是回到停在機場附近的卡車。

「就在這時，爆炸發生了。」自稱卡爾的這位阿富汗翻譯說，「很多人受傷、躺在地上，我注意到傷者之中有一名女嬰。」

重傷小女嬰 死在懷裡

卡爾把女嬰抱到自己的卡車上，想送她去醫院，「但路上車子太多，我不得不下車、抱她去醫院，結果她死在我的手上…我盡力了。我盡力幫助她。」

卡爾說，他以前經歷過多次爆炸，但這次機場的爆炸特別嚴重，「現在發生的一切令人心碎，整個國家都在分崩離析。」

從神學士20年前被趕下台以來，喀布爾經常發生自殺式攻擊，居民其實多少習慣了警察和安全團隊封鎖爆炸現場並帶走死傷者；但26日這兩起爆炸案，有些傷者被救出或用獨輪車抬走後，仍有數十具被爆炸拋入污水溝的屍體，血跡斑斑地留在酷熱的現場，讓倖存者怵目驚心。

傷者躺馬路 血流水溝

一位目擊者說：「今天，沒人來將傷者移至醫院或讓屍體遠離公眾視線；屍體和傷者躺在馬路上和污水溝裡，流入溝裡的液體是血而不是水…今天的爆炸對我造成的精神創傷和震驚，我不認為今後我能繼續過正常的生活。」

這兩場由伊斯蘭國(IS)發動的自殺爆炸攻擊，至少造成72人死亡，其中有13名美軍士兵。