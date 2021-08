「屍塊拋向空中」喀城爆炸倖存者：親眼看見世界末日

對喀布爾 這樣一個習於暴力死亡的城市來說,26日發生在國際機場 外的兩起自殺爆炸場景,仍震裂了在機場苦等撤離的阿富汗 人的心;一名死裡逃生者說:「我今天親眼看見了世界末日。」

一名阿富汗翻譯試圖將一名重傷小女嬰送醫,孩子最後卻死在他懷裡;他說:「現在發生的一切都令人心碎,整個國家都在分崩離析。」

這兩起自殺爆炸相繼發生26日下午5、6點左右,一起是在卡薩國際機場的一個主要出入口「修道院門」(Abbey Gate)外,另一起發生在鄰近的男爵酒店(Baron Hotel);爆炸發生時,機場周圍至少擠了數千人,大家都抱著一絲希望,期盼在撤離窗口即將關閉的最後時日,進入機場、搭上其中一班飛機,逃離阿富汗。

其中一位目擊者是持有美國特殊移民簽證的國際發展集團前雇員;他不具名地說,一大早就到修道院門附近排了大約十小時的隊,下午5時左右強烈爆炸發生時,「好像有人把我腳底的地面翻開來,我還以為我耳膜炸裂,失去聽力。」

video from outside the #Kabul airport of the first explosion! pic.twitter.com/QcbphxwiXv

「我看到屍體和殘肢像被龍捲風吹起的塑膠袋一樣,噴向空中。」他說,「我看到屍體、殘肢、老人、受傷男女和兒童,四散倒臥在爆炸現場⋯我以為我這輩子不可能看到世界末日,但今天我親眼看到了世界末日。」

26日發生在喀布爾國際機場外的兩起自殺爆炸場景,震裂了在機場苦等撤離的阿富汗人的心。圖為爆炸後到處是屍塊。(美聯社)

同樣是在修道門外,一名阿富汗翻譯描述他試圖拯救一名爆炸受傷的女嬰說,爆炸前,現場有一大群人正要提交自己的文件,準備進機場搭上撤離航班;他被告知要等一小時才能辦理登機手續,於是回到停在機場附近的卡車。

「就在這時,爆炸發生了。」自稱卡爾的這位阿富汗翻譯說,「很多人受傷、躺在地上,我注意到傷者之中有一名女嬰。」

卡爾把女嬰抱到自己的卡車上,想送她去醫院,「但路上車子太多,我不得不下車、抱她去醫院,結果她死在我的手上…我盡力了。我盡力幫助她。」

卡爾說,他以前經歷過多次爆炸,但這次機場的爆炸特別嚴重,「現在發生的一切令人心碎,整個國家都在分崩離析。」

從神學士20年前被趕下台以來,喀布爾經常發生自殺式攻擊,居民其實多少習慣了警察和安全團隊封鎖爆炸現場並帶走死傷者;但26日這兩起爆炸案,有些傷者被救出或用獨輪車抬走後,仍有數十具被爆炸拋入污水溝的屍體,血跡斑斑地留在酷熱的現場,讓倖存者怵目驚心。

一位目擊者說:「今天,沒人來將傷者移至醫院或讓屍體遠離公眾視線;屍體和傷者躺在馬路上和污水溝裡,流入溝裡的液體是血而不是水…今天的爆炸對我造成的精神創傷和震驚,我不認為今後我能繼續過正常的生活。」

這兩場由伊斯蘭國(IS)發動的自殺爆炸攻擊,至少造成72人死亡,其中有13名美軍士兵。

WATCH!

Moments after the first suicide bomber exploded at the #Kabul airport.

This is what you get when two Islamist mafias fight for territory.

There is no ideology - just money, power and some stupid koranic verses pic.twitter.com/TMgqRTv4TP