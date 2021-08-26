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喀布爾連兩爆 4名美國海軍陸戰隊成員身亡

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喀布爾連兩爆 4名美國陸戰隊成員身亡

記者張文馨／華盛頓報導
阿富汗首都喀布爾的哈米德卡薩國際機場外26日發生兩起爆炸。圖為受傷的群眾被抬出。美聯社
阿富汗首都喀布爾的哈米德卡薩國際機場外26日發生兩起爆炸。圖為受傷的群眾被抬出。美聯社

阿富汗首都喀布爾的哈米德卡薩國際機場外26日發生兩起爆炸，美國國防部發言人柯比（John Kirby）發布聲明表示，已確認有協助撤離任務的美國人死傷；華爾街日報報導，4名美國陸戰隊成員身亡。

華爾街日報引述美國駐阿富汗大使館內部訊息和知情官員說法報導，有4名陸戰隊成員死於爆炸案，至少3名美軍受傷。

➤➤➤喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

柯比表示，這兩起爆炸事件分別發生在機場四個出入口之一的艾比門（Abbey Gate），以及僻鄰機場的巴倫飯店（Baron hotel）附近；一名英國官員表示，兩起爆炸均肇因於自殺炸彈客。

一名目擊者表示，這是他第五度想進入機場，事發時人就在艾比門，很多人都受傷了，他試圖幫助一名小女孩，不過他認為小女孩應該是死了。

另一名巴倫飯店爆炸案目擊者表示，爆炸案就發生在數千民眾之間，許多受傷血淋淋的群眾被抬出。

神學士稍早表示，爆炸至少造成13人死亡，多名神學士民兵受傷。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

阿富汗首都喀布爾的哈米德卡薩國際機場外26日發生兩起爆炸。圖為受傷的群眾在醫院接...
阿富汗首都喀布爾的哈米德卡薩國際機場外26日發生兩起爆炸。圖為受傷的群眾在醫院接受治療。美聯社

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