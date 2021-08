喀布爾連兩爆 4名美國陸戰隊成員身亡

阿富汗首都喀布爾的哈米德卡薩國際機場 外26日發生兩起爆炸,美國 國防部發言人柯比(John Kirby)發布聲明表示,已確認有協助撤離任務的美國人死傷;華爾街 日報報導,4名美國陸戰隊成員身亡。

華爾街日報引述美國駐阿富汗大使館內部訊息和知情官員說法報導,有4名陸戰隊成員死於爆炸案,至少3名美軍受傷。

柯比表示,這兩起爆炸事件分別發生在機場四個出入口之一的艾比門(Abbey Gate),以及僻鄰機場的巴倫飯店(Baron hotel)附近;一名英國官員表示,兩起爆炸均肇因於自殺炸彈客。

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.