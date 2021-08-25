我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

拜登收最新報告 美情報機構對新冠疫源「仍無定論」

編譯張君堯／即時報導
據2名美國官員透露，總統拜登24日收到一份機密報告，該報告對新冠病毒的起源究竟是自然從動物傳播到人身上、還是是從中國實驗室逃逸「沒有定論」。(路透)
據2名美國官員透露，總統拜登24日收到一份機密報告，該報告對新冠病毒的起源究竟是自然從動物傳播到人身上、還是是從中國實驗室逃逸「沒有定論」。(路透)

據2名美國官員透露，總統拜登（Joe Biden）24日收到一份機密報告，該報告對新冠病毒的起源究竟是自然從動物傳播到人身上、還是是從中國實驗室逃逸「沒有定論」。

「華盛頓郵報」報導，官員們稱「情報界將在幾天內設法解密報告的內容，以便可能公開發布」。

該評估是拜登在5月委任情報機構編寫一份報告後的結果，該報告「可能使我們更接近於確定性結論」，但官員們表示「儘管分析了大量現有情報並尋找新線索，但情報官員仍未達成共識」，同時要求匿名、因為報告尚未公開。

自從前總統川普（Donald Trump）去年在沒有提供證據的情況下表示該病毒起源於中國實驗室以來，關於病毒起源的爭論變得越來越激烈。由於中國當局堅決拒絕國際調查人員進行更深入的調查，了解病毒來源的努力變得更加複雜。

拜登5月份曾收到多個機構的報告，他透露，有2個機構傾向於假設病毒是從人類與受感染動物的接觸中產生的，而第3個機構則傾向於實驗室事故。

世界衛生組織（WHO）的一個調查代表團2月曾對武漢實驗室進行短暫探訪，後來宣布有多種可能的來源，最有可能是自然人畜共患病，並稱實驗室洩漏「極不可能」。但世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）削弱這一結論，稱現在排除實驗室洩漏理論還為時過早。世衛組織的努力也受到一些國際科學家和研究人員的批評，他們呼籲進一步調查。

白宮新聞秘書薩奇（Jen Psaki）23日表示「將告知公眾報告的結果，不過不知道此時會採用什麼方式」。

拜登 中國 世衛

上一則

「取決神學士」拜登撤軍期限不變 拒G7盟國延後要求

延伸閱讀

「取決神學士」拜登撤軍期限不變 拒G7盟國延後要求

「取決神學士」拜登撤軍期限不變 拒G7盟國延後要求
「民眾等不了八個月」 霍根致信拜登促加速打補強針

「民眾等不了八個月」 霍根致信拜登促加速打補強針
習近平擬視訊出席G20 「拜習會」恐破局

習近平擬視訊出席G20 「拜習會」恐破局
報告恐生歧視藉口 專家憂將釀更多「仇亞暴力」

報告恐生歧視藉口 專家憂將釀更多「仇亞暴力」

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
美國總統拜登。(美聯社)

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

2021-08-19 13:31
阿富汗流亡總統甘尼。路透

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

2021-08-18 11:14
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮