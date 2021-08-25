拜登收最新報告 美情報機構對新冠疫源「仍無定論」

據2名美國官員透露，總統拜登24日收到一份機密報告，該報告對新冠病毒的起源究竟是自然從動物傳播到人身上、還是是從中國實驗室逃逸「沒有定論」。(路透)

據2名美國官員透露，總統拜登 （Joe Biden）24日收到一份機密報告，該報告對新冠病毒的起源究竟是自然從動物傳播到人身上、還是是從中國 實驗室逃逸「沒有定論」。

「華盛頓郵報」報導，官員們稱「情報界將在幾天內設法解密報告的內容，以便可能公開發布」。

該評估是拜登在5月委任情報機構編寫一份報告後的結果，該報告「可能使我們更接近於確定性結論」，但官員們表示「儘管分析了大量現有情報並尋找新線索，但情報官員仍未達成共識」，同時要求匿名、因為報告尚未公開。

自從前總統川普（Donald Trump）去年在沒有提供證據的情況下表示該病毒起源於中國實驗室以來，關於病毒起源的爭論變得越來越激烈。由於中國當局堅決拒絕國際調查人員進行更深入的調查，了解病毒來源的努力變得更加複雜。

拜登5月份曾收到多個機構的報告，他透露，有2個機構傾向於假設病毒是從人類與受感染動物的接觸中產生的，而第3個機構則傾向於實驗室事故。

世界衛生組織（WHO）的一個調查代表團2月曾對武漢實驗室進行短暫探訪，後來宣布有多種可能的來源，最有可能是自然人畜共患病，並稱實驗室洩漏「極不可能」。但世衛 組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）削弱這一結論，稱現在排除實驗室洩漏理論還為時過早。世衛組織的努力也受到一些國際科學家和研究人員的批評，他們呼籲進一步調查。

白宮新聞秘書薩奇（Jen Psaki）23日表示「將告知公眾報告的結果，不過不知道此時會採用什麼方式」。