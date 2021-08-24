私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

共和黨籍密西根州聯邦眾議員梅傑(見圖)與民主黨籍麻州聯邦眾議員莫爾頓24日在未經授權下，到阿富汗首都喀布爾訪問，引發爭議。(美聯社)

民主黨籍麻州聯邦眾議員莫爾頓(Seth Moulton)、共和黨籍密西根州聯邦眾議員梅傑(Peter Meijer)24日早晨在未經授權下，神祕地抵達阿富汗 首都喀布爾 (Kabul)展開不到24小時的旋風式訪問，搭乘專門用來撤離美僑、阿富汗人及美國 盟友的班機離開，也因此引發極大爭議。

兩名消息人士對華盛頓郵報指出，莫爾頓與梅傑匆匆走訪喀布爾，行前並未依照國會考察訪問(congressional fact-finding trips)規定提出事先申請，結果引發輿論批評在美軍及行政文官為了撤僑已經手忙腳亂之際，添加困擾。

同為軍人出身的莫爾頓與梅傑，當選國會議員之前都曾派駐阿富汗；報導指出，莫爾頓與梅傑如何入境阿富汗，目前仍無法確知。莫爾頓辦公室面對媒體詢問時並未證實消息，直到確定莫爾頓已搭上飛機離開阿富汗領空才鬆口。梅傑辦公室則未回覆媒體採訪要求。

報導指出，國會議員私自訪問阿富汗的消息傳出，讓美國國務院及國防部某些官員為之震怒，這兩個部門的外交官、軍方將領及職業文官，近日幾乎不眠不休在華府及喀布爾國際機場同時為撤離成千上萬民眾而奔忙。

一名政府高層官員說，兩位國會議員的行為「既愚蠢又自私」；這名官員說，國會議員搭乘撤僑班機，等於擠走了原本屬於美僑或面臨威脅阿富汗人的機位，還讓外交官員及美軍人員面臨更多威脅，「只為了他們能在鏡頭前亮相作秀」。

某些官員則對於國會議員占用撤僑資源感到不恥；一名了解內情的外交官便說：「這是我所聽過國會議員的所作所為當中，最不負責人的案例之一。絕對應該受到譴責。」