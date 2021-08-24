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拜登搞砸阿富汗撤軍 支持度大失血剩41%

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拜登搞砸阿富汗撤軍 支持度大失血剩41%

編譯周辰陽／即時報導
拜登。(路透)
拜登。(路透)

今日美國報24日發布最新民調顯示，阿富汗政府崩潰與喀布爾撤退亂局重創拜登聲望，整體表現支持度現為41%、不支持度則為55%，支持度較上周的全國民調普遍顯示數字要重挫近一成。

今日美國報/薩福克大學民調（USA TODAY/Suffolk University Poll）在19日至23日執行，此時全美頭條新聞已是絕望人們試圖從喀布爾機場撤離的場景，以及美國各地的新冠肺炎案例激增。

根據民調，半數受訪者贊同拜登處理疫情的方式，經濟政策支持度為39%，處理阿富汗撤軍則僅26%。值得注意的是，民主黨受訪者對拜登的支持度仍高達87%，但只有32%的獨立選民認為他的表現良好。

民調顯示，拜登決定撤軍得到多數美國民眾的支持，贊成反對比為53%對38%，但近三分之二受訪者不認同拜登政府處理撤軍的方式。參與民調的獨立選民舒倫布雷希特（Aubrey Schlumbrecht）批評，「拜登基本上給了神學士(Taliban，另譯塔利班)這些全部武器，激勵IS死灰復燃，他甚至不肯承擔任何責任。拜登說『責任歸他』（he owns it），但是他責怪其他人，他責怪阿富汗人自己」。

薩福克政治研究中心主任帕雷洛戈斯（David Paleologos）指出，「由於拜登在阿富汗的糟糕表現，使得他的整體支持度急轉直下」。

美國從阿富汗撤軍計畫能否如期完成，取決於神學士是否持續合作，允許撤離人員進入機場...
美國從阿富汗撤軍計畫能否如期完成，取決於神學士是否持續合作，允許撤離人員進入機場，不會中斷撤離行動。圖為美國陸戰隊員在喀布爾機場給等待登機的美國公民提供防曬霜。（美聯社）

拜登 民調 美國

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