拜登8.31撤軍阿富汗期限不變 拒G7盟國要求延後

儘管G7領袖在24日緊急視訊會議上，期望能說服拜登延長從阿富汗撤軍期限，但拜登仍決定維持原先計畫。在8月31日將美軍撤離阿富汗。（歐新社）

美軍預定31日全面撤離阿富汗 ，拜登 總統24日與七大工業國組織(G7)領導人視訊會議時，拒絕英國等多國要求延後撤軍，稱目前仍朝原定計畫進行；但拜登也坦承，8月底前能否完成任務， 取決與神學士 (Taliban，另譯塔利班)的協調。

拜登面臨神學士和歐洲盟友兩面拉鋸，以英國為首，希望美國考慮延後撤軍以及時撤出所有阿富汗盟友；不過，神學士已警告，若美軍不在期限內撤離就要「承擔後果」，拜登一邊重申31日的期限，一邊自喀布爾機場退出部分美軍。

美國從阿富汗撤軍計畫能否如期完成，取決於神學士是否持續合作，允許撤離人員進入機場，不會中斷撤離行動。圖為美國空軍人員正護衛美國公民登機。（美聯社）

坦承能否如期完成 取決神學士

白宮不僅事後發出聲明，拜登更在白宮發表談話，重申美國正朝31日完成撤離、終結這場20年戰爭的目標穩步前進，隨著每日的地面行動進行，美軍面臨伊斯蘭國旗下分支ISIS-K的威脅風險正在增加，31日前能否完成任務取決於和神學士的持續協調，包括前往機場的持續安全通道。

同時，拜登也要求國防部與國務院制定應變計畫，以便必要時調整時間表，「撤離計畫還需要與神學士合作協調。」

紐約時報報導，美軍和北約盟軍都在準備撤離阿富汗，現階段5800名駐守在喀布爾機場的美軍，已有300人撤離；此外，美國有線電視新聞網(CNN)報導，北約盟軍將隨著美軍一起撤出阿富汗。

G7聯合聲明 未觸及承認政權

美國從阿富汗撤軍計畫能否如期完成，取決於神學士是否持續合作，允許撤離人員進入機場，不會中斷撤離行動。圖為美國空軍一架運輸機準備起飛。（美聯社）

德國總理梅克爾(Angela Merkel)在G7會議結束後對媒體表示，沒有美國的支持，撤離行動無法繼續進行。

G7的聯合聲明隻字未提延後撤軍，也未觸及承認政權，只表達強烈關切阿富汗情勢，呼籲平靜與克制，確保脆弱的阿富汗人和國際公民的安全，避免人道危機；各國將持續支持聯合國的協調行動，支持自由與不受限制的人道管道。

七國領導人表示，阿富汗不應再度成為恐怖主義的避風港，或恐怖攻擊的源頭，各國將持續與夥伴合作，以決心和團結打擊恐怖主義。

聯合聲明指出，阿富汗政府的未來應當遵守阿富汗的國際責任與承諾，包含對抗恐怖主義；保護全體阿富汗民眾的人權(尤其是婦孺、民族與宗教少數派)；維護法治；確保未受阻撓和不帶條件的人權通道；以及有效應對人口和藥品走私，他們呼籲阿富汗各界建立一個包容性且有代表性、讓婦女和少數族群能有意義參與的政府。

「我們將以其行為而非言語判斷阿富汗各方，我們重申，神學士將因他們預防恐怖主義、針對人權等行為負責。」聯合聲明提到，「任何一個未來政府的合法性，都仰賴於其如何落實國際責任與承諾，確保一個安全的阿富汗。」

白宮表示，自14日開始撤離行動以來，美軍已撤離7.07萬人，截至23日統計，有1200名阿富汗難民分別被安置在美國的4個軍事基地；彭博報導，拜登政府已要求相關單位以收容5萬名難民為目標，為目前規畫收容能量的兩倍。