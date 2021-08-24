G7未提延後撤軍或承認政權 要神學士確保阿富汗安全

七大工業國組織（G7）領導人24日舉行視訊會議。歐新社

七大工業國組織（G7 ）領導人24日舉行視訊會議，事後發布聯合聲明表示，「神學士將因其如何預防恐怖主義與人權舉措而負起責任，任何未來政府的合法性仰賴於其如何落實國際責任與承諾，確保一個安全的阿富汗 。」

這紙聯合聲明由G7輪值主席英國發布，關切阿富汗的人道問題與各國協助處理難民機制；英國首相強生（Boris Johnson）希望美國總統拜登 延後撤軍的規畫，並未見諸文字，拜登重申31日撤軍的承諾。

自14日喀布爾陷落以來，阿富汗民眾出逃成為難民由各國暫時收容，這紙聯合聲明表示，對阿富汗情勢的強烈關切，呼籲平靜與克制，確保脆弱的阿富汗人和國際公民的安全，避免人道危機；各國將持續支持聯合國的協調行動，支持自由與不受限制的人道管道。

七國領導人表示，阿富汗人應當生活在尊嚴和平安全之中，這也是反應近20年來其政治、經濟和社會成就，尤其是婦女；阿富汗不應再度成為恐怖主義的避風港，或恐怖攻擊的源頭，各國將持續與夥伴合作，以決心和團結打擊恐怖主義。

聯合聲明指出，阿富汗政府的未來應當遵守阿富汗的國際責任與承諾，對抗恐怖主義，保護全體阿富汗民眾的人權（尤其是婦孺、民族與宗教少數派），維護法治，確保未受阻撓和不待條件的人權通道，有效應對人口和藥品走私；呼籲阿富汗各界建立一個包容性且有代表性、讓婦女和少數族群能有意義參與的政府。

「我們將以其行為而非言語判斷阿富汗各方，尤其是我們重申神學士將因為他們預防恐怖主義、針對人權等行為負責。」聯合聲明提到，「任何一個未來政府的合法性都仰賴於其如何落實國際責任與承諾，確保一個安全的阿富汗。」