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美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

中央社華盛頓24日綜合外電報導
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

拜登總統將聽取COVID-19疫源調查報告，但這份報告恐怕會令他失望，因為沒辦法明確解答中國究竟是否為這場致命疫情的源頭。

路透報導，拜登於今年5月底指示情報機關調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源，並在90天內提交報告；情報機關追查多種假設，包括病毒從中國實驗室逸出的可能性，或是來自諸如蝙蝠或鳥類等動物的自然產生病毒。

拜登下令的90天期限即將截止。白宮新聞秘書莎奇（Jen Psaki）說，報告將會如期完成，但需「數日」來整理出一份公開用非機密版本。

3名美國政府官員與1名熟悉調查報告人士表示，他們不期待報告能下肯定結論，因為中國先前阻撓國際實地訪查，蒐集關鍵資訊。

一名官員說，報告反而可能會指向其他可追查的調查路線，包括對中國提出要求，可能會使得陷入數十年來最低點的美中關係更加緊張。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）表示：「如果主要一方不想配合，基本上沒辦法進行適當調查。」

這份報告出爐的時機，正值美國情報機構因錯估阿富汗情勢，而遭到行政部門與國會施壓。民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）奪下首都喀布爾的速度，遠遠超乎美國情報、國防與外交分析師的預測。

根據路透統計，COVID-19造成全球460萬人病故，但確切起源仍是一團謎。

美國 中國 拜登

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