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佛奇：更多疫苗將獲完整授權 兒童可望今秋接種

中情局局長赴喀布爾 已密會神學士領導人

佛奇：更多疫苗將獲完整授權 兒童可望今秋接種

中央社華盛頓24日綜合外電報導
佛奇表示，未來數周料有更多疫苗取得完整授權，兒童最早亦可於今年秋季中期獲准接種疫苗。(美聯社)
佛奇表示，未來數周料有更多疫苗取得完整授權，兒童最早亦可於今年秋季中期獲准接種疫苗。(美聯社)

繼輝瑞/BNT成為全球首支獲美「完全授權」的COVID-19疫苗後，總統首席醫療顧問佛奇表示，未來數周料有更多疫苗取得完整授權，兒童最早亦可於今年秋季中期獲准接種疫苗。

美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任兼總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）24日告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），他預期莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）將在數周到1個月內，取得美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）的完整授權。

此外，佛奇也在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）「今日秀」（Today）節目中提到，輝瑞與莫德納可能在即將到來的假期前，取得另項FDA核准，以針對兒童施打疫苗，「我認為（他們）確實有機會」。

佛奇透露，「希望在秋季中晚期或冬季初期」，就可以開始替12歲以下兒童接種疫苗。

23日晚間，佛奇還告訴美國有線電視新聞網（CNN），「只要我們撐過這個冬天，並讓大多數人，我是指讓剩下9000萬尚未施打疫苗者中的絕大多數接種疫苗」，那麼疫情就可望自「2022年春天開始」，逐步獲得控制。

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