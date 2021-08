佛奇：更多疫苗將獲完整授權 兒童可望今秋接種

佛奇表示,未來數周料有更多疫苗取得完整授權,兒童最早亦可於今年秋季中期獲准接種疫苗。(美聯社)

繼輝瑞/BNT成為全球首支獲美「完全授權」的COVID-19疫苗 後,總統首席醫療顧問佛奇 表示,未來數周料有更多疫苗取得完整授權,兒童最早亦可於今年秋季中期獲准接種疫苗。

美國 國家過敏與傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)主任兼總統首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)24日告訴微軟國家廣播公司(MSNBC),他預期莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)將在數周到1個月內,取得美國食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration,FDA)的完整授權。

此外,佛奇也在美國國家廣播公司新聞網(NBC News)「今日秀」(Today)節目中提到,輝瑞與莫德納可能在即將到來的假期前,取得另項FDA核准,以針對兒童施打疫苗,「我認為(他們)確實有機會」。

佛奇透露,「希望在秋季中晚期或冬季初期」,就可以開始替12歲以下兒童接種疫苗。

23日晚間,佛奇還告訴美國有線電視新聞網(CNN),「只要我們撐過這個冬天,並讓大多數人,我是指讓剩下9000萬尚未施打疫苗者中的絕大多數接種疫苗」,那麼疫情就可望自「2022年春天開始」,逐步獲得控制。