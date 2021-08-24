美國病毒溯源 反讓德特里克堡在中國聲名大噪

圖為德特里克堡（Fort Detrick）。Getty Images

為了替COVID-19病毒溯源攻勢辯解，美軍德特里克堡基地生物實驗室成為中國 內外宣的箭靶。但專家向外媒指出，這種「虛假宣傳攻勢」只有效說服了中國國內民眾，對外卻毫無作用。

美國 總統拜登（Joe Biden）下令追查COVID-19病毒來源的90天期限今天到期。英國廣播公司（BBC）中文網今天這則報導還提到，中國利用各種宣傳管道和手段，其中包括製造假帳號甚至編造假身分等方式，透過多個中文消息源，大肆形塑美國利用德特里克堡（Fort Detrick）實驗室「洩漏病毒」等毫無依據的故事。

報導形容，經過官方大肆宣傳，大多數美國人從未聽說過的德特里克堡，如今在中國「聲名大噪，家喻戶曉，人氣越來越高」。而中方宣傳手段多種多樣，從出自民族主義樂團之手的饒舌樂、虛假的臉書 貼文，到發起網路連署，不一而足。其中，饒舌樂甚至得到了中國外交部發言人趙立堅的公開支持。

這項報導說，趙立堅在傳播「美國源頭論」上扮演重要角色，德特里克堡在中國受到大量關注，便出自他2020年的推特貼文，成為中國抵擋美國病毒攻勢的源頭之一。此後，央視甚至特別製作了長達1小時的「德堡（德特里克堡）黑幕」節目。

報導提到，中國另一個抵擋美國攻勢的議題，則是由中共外圍官媒環球時報發起的「製造病毒」說，內容聲稱美國冠狀病毒專家巴瑞克（Ralph Baric）「製造了一個新的可感染人類的冠狀病毒」，且有「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）的論文為證。

儘管「自然醫學雜誌」強調，注意到這篇論文被用於「傳播虛假理論」，但環球時報對這一說明避而不談。

除了對中國民眾內宣，報導指出，中國也試圖將非中文觀眾捲入病毒溯源的爭論中，其中包括被瑞士駐中國大使館公開打臉的「威爾遜．愛德華茲」（Wilson Edwards）風波。

然而，而這一名字其實是臉書假帳號，在發布美國向世界衛生組織（WHO）施壓的假消息後，便由中資在南太平洋島國斐濟成立的中文訊息平台「南太之聲」發布，便成為了中國媒體大肆轉載的「外媒」消息來源。同時，同一訊息還透過一些網路假帳號大量發布，而這些假帳號總是發布對中國有利的消息。

社群媒體帳戶分析公司Graphika高級調查分析師休伯特（Ira Hubert）表示，針對德特里克堡，「我們看到有一個更加持久的宣傳攻勢，用來推動這一敘事的帳戶數量更多，且地理分布更為廣泛」。

Graphika並發現，在推特、臉書及YouTube上，有一個隱蔽的親中假帳號網路。這些帳戶在傳播德特里克堡理論的過程中，扮演著「關鍵角色」。

專家對中國這一行徑表示，這些宣傳工作已經成功說服中國國內民眾，對國際上批評中國在疫情角色的聲音存疑。然而，這對於中國向外部世界構建「自我合理化」的宣傳，沒有產生任何幫助。

美國喬治亞州立大學全球傳播學助理教授雷普尼科娃（Maria Repnikova）認為，在大多數情況下，中國政府最大的擔憂是「國內合法性」。多年來中國一直模糊內外宣的界線，但這並非沒有風險，如果外宣收效甚微，可能會為中國的對外關係帶來壓力。

雷普尼科娃直指，中國的作法「不僅僅是講一個故事，而是製造一個故事」。