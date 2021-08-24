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賀錦麗：美國有意爭取主辦2023年APEC會議

中央社／新加坡24日電
賀錦麗透露美國有意爭取擔任2023年APEC主辦國。（美聯社）
賀錦麗透露美國有意爭取擔任2023年APEC主辦國。（美聯社）

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天在新加坡的一場演講中表示，美國將強化與印太地區的經濟往來，有意爭取擔任2023年亞太經濟合作會議（APEC）的主辦國。

賀錦麗22日抵達新加坡，展開為期3天的訪問。這是賀錦麗1月上任後首度出訪亞洲，新加坡是第一站，她今天下午將轉往越南訪問。

在美中兩強競爭之際，賀錦麗這趟亞洲行備受關注。她今天在新加坡濱海灣花園發表演講，闡述美國對印太區域的願景時表示，美國與東南亞的經濟關係十分密切，包括供應鏈及雙邊貿易等。

她說，美國正在加強與印太區域的經濟往來，有意爭取擔任2023年APEC主辦國。美國多年來透過APEC與亞洲及拉美地區的夥伴合作，建立相互連結的區域、促進集體經濟繁榮。

如何因應氣候危機也是重要議程之一，賀錦麗表示，美國的願景包括投資打造一個潔淨能源的未來及建立具有韌性的社區。

賀錦麗昨天與新加坡總理李顯龍舉行會談，兩人於會後舉行的聯合記者會宣布，美國與新加坡將啟動氣候夥伴關係。賀錦麗說，這項氣候夥伴關係將著重於永續金融。

她指出，東南亞對氣候危機帶來的衝擊並不陌生，海平面上升、颱風、水災等災害造成許多傷亡，影響民眾生計。氣候問題「影響我們所有人」，需要集體願景、集體行動來因應。

在對抗COVID-19疫情方面，賀錦麗表示，美國至今提供全球1.1億劑疫苗，其中超過2300萬劑捐給東南亞。這些疫苗是免費的，且沒有附加條件，對美國來說，這攸關拯救生命。

展望未來，她指出，美國的願景是加強全球衛生安全，及早發現並打擊新出現的病毒，「我們正採取行動實現這樣的未來」。

賀錦麗也說，「我們將持續以我們的價值來領導」，這指的是尊重人權。

在緬甸議題上，她表示，美國對緬甸軍事政變高度關切並譴責暴力鎮壓，在當地民眾努力讓國家重返民主道路之際，美國致力提供協助，也希望其他印太國家能一起這樣做。

此外，賀錦麗今天也與新加坡貿工部長顏金勇及企業代表舉行圓桌會議，一名白宮官員表示，會中將討論疫情對供應鏈的衝擊、供應鏈韌性的重要、與盟友及夥伴在供應鏈進行合作的價值等。賀錦麗也將呼籲各國合作解決並預防供應鏈短缺的問題。

美國 賀錦麗 新加坡

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