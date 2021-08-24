重申對亞洲承諾 賀錦麗：美國不會逼盟友選邊站

美國副總統賀錦麗近日提出警告，稱中國對亞洲國家構成威脅，同時向該地區國家保證「美國不會強迫各國在世界最大經濟體之間選邊站」。(Getty Images)

美國副總統賀錦麗 （Kamala Harris）近日提出警告，稱中國對亞洲國家構成威脅，同時向該地區國家保證「美國不會強迫各國在世界最大經濟體之間選邊站」。

「彭博」報導，賀錦麗24日在新加坡的一次演講中談到美國對建立在規則、人權、海洋自由和商業上地區的願景。她還提議由美國主辦2023年亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation）的21國峰會，表明美國政府對多邊參與的承諾。

此外，在賀錦麗對北京 當局的評論中，她指責中國對其在南海的巨大領土主張進行脅迫和恐嚇，稱「北京的行為繼續破壞以規則為基礎的秩序，威脅各國主權」。賀錦麗還強調，美國的伙伴關係現在將以「坦誠、開放、包容、利益共享和互利為基礎」，補充說道「我們在東南亞和印太地區的參與不是針對任何一個國家，也不是為了讓任何人在國家之間選邊站」。

賀錦麗還在演講開始時談到阿富汗議題，並捍衛總統拜登（Joe Biden）的決定、稱撤軍是「勇敢和正確的」，同時表示美國「專注於撤離美國公民 和脆弱的阿富汗人」。