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「一切值得嗎？」撤離阿富汗不順 五角大廈憤懣

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撤軍期限可能延長？拜登將在「24小時內」做決定

編譯張君堯／即時報導
成千上萬絕望的阿富汗難民和外國人聚集在喀布爾機場，希望逃離阿富汗的新神學士統治，美國總統拜登預計最早將於24日決定是否延長8月31日撤軍的最後期限，以便協助美國人及其盟友撤離。（歐新社）
成千上萬絕望的阿富汗難民和外國人聚集在喀布爾機場，希望逃離阿富汗的新神學士統治，美國總統拜登預計最早將於24日決定是否延長8月31日撤軍的最後期限，以便協助美國人及其盟友撤離。（歐新社）

成千上萬絕望的阿富汗難民和外國人聚集在喀布爾機場，希望逃離阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)統治，美國總統拜登（Joe Biden）預計最早將於24日決定是否延長8月31日撤軍的最後期限，以便協助美國人及其盟友撤離。

「路透」報導，拜登22日警告說，疏散將是「艱難而痛苦的」，而且仍有很多問題可能出現，還表示「美軍可能會在8月31日的最後期限之後逗留以監督撤離」。

一位政府官員23日告訴路透，拜登將在24小時內決定是否延長時間，讓國防部有時間做好準備。除了需要撤離數以千計的美國人、盟國公民和與美軍合作的阿富汗人之外，國防部官員表示，為確保執行空運而部署的6000名士兵也仍需要幾天時間撤離。

出於安全原因，拜登的一些顧問反對延長自行設定的最後期限，也有消息傳出拜登可能會在24日的「七大工業國」（G7）虛擬會議上表達他的想法。2名美國官員曾表示，預計美國將在8月31日之後繼續撤離。國務院一名高級官員則告訴記者，該國對處於危險中的阿富汗人的承諾「不會在8月31日結束」。美國民主黨眾議員、情報委員會主席希夫（Adam Schiff）在聽取阿富汗簡報後告訴記者，自己認為撤離工作無法在剩下的8天內完成。

此外，有神學士官員表示，外國軍隊沒有尋求延期，如果他們尋求延期「也不會獲得批准」。華盛頓當局表示談判仍在繼續。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示「美國每天都在與神學士進行會談，並在撤離美國人和其他人方面取得巨大進展」。自8月14日以來，美國已協助撤離了4萬8000人。

美國國防官員曾告訴路透社，鑑於對到達機場、恐怖襲擊和複雜的處理時間的擔憂，幾乎所有事情都必須完美無缺，才能在8月31日前撤離每位美國公民

美國公民 拜登 阿富汗

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