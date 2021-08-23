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「一切值得嗎？」撤離阿富汗不順 五角大廈憤懣

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「一切值得嗎？」撤離阿富汗不順 五角大廈憤懣

編譯洪毅╱綜合23日電
圖為美軍陸戰隊20日在機場護送準備撤離的阿富汗一家平民。(美聯社)
圖為美軍陸戰隊20日在機場護送準備撤離的阿富汗一家平民。(美聯社)

美軍為消滅神學士進軍阿富汗，成為美國歷史上參與時間最久的軍事行動；如今撤軍的消息傳出後，阿富汗政府垮台速度之快、神學士的勢如破竹，以及機場中絕望的畫面，都讓國防部內的文武人員感到傷痛和憤懣，懷疑這一切是否值得。

路透報導，美軍在2001年九一一事件後，為了掃蕩神學士等恐怖組織而軍事介入阿富汗；但在壓制神學士後，漸漸的，任務變成扶助阿富汗國家發展建設，以及幫助組建該國軍隊。

美國防部23日表示派遣直升機與特種部隊，進入喀布爾市區成功帶回一批美國公民與盟友...
美國防部23日表示派遣直升機與特種部隊，進入喀布爾市區成功帶回一批美國公民與盟友，回到喀布爾國際機場。圖為美陸軍契努克直升機日前飛越喀布爾市區上空。(路透)

過去20年來，曾派駐阿富汗的美軍人員達80萬人次，現任國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)及參謀長聯席會議主席密利(Mark Milley)等將領都曾駐紮，其中2400人陣亡。

美國的軍事介入，試圖改變當局，常引發「過於天真」，以及造成婦孺死傷的批評；但美國的撤軍，也常受到「讓敵方勢力進入」的批評，並影響前線官兵鬥志，這些在阿富汗都沒有例外。

但相對其他地區，讓國防部人員尤其傷感的是，美軍與阿富汗幾乎一整個世代的往來，20年的關係，瓦解速度竟是快到出乎意料，安全部隊幾無抵抗，神學士兩周內就重新掌權。

阿富汗人爭相試圖出逃的畫面，尤其當中許多人還曾為美國效力，讓一些國防部官員更加揪心。

成千上萬的曾為美方服務的阿富汗工作者，近日圍聚首都喀布爾國際機場，等候被撤離，但...
成千上萬的曾為美方服務的阿富汗工作者，近日圍聚首都喀布爾國際機場，等候被撤離，但隨著美軍撤離期限8月31日逼近，希望渺茫。(美聯社)

一名軍官透露，這樣的場景讓他的眼淚奪眶而出；此外，一些人員也對拜登總統感到憤懣，認為他對阿富汗人竟是如此缺少同情心。

這種現實不免讓許多國防部人員質疑，這20年來的努力是否值得？但海軍軍令部長吉爾代(Mike Gilday)在他的個人備忘錄上喊話：「我非常明白的告訴大家，大家的努力並沒有白費，是有所成果的。」

陸戰隊司令柏格(David Berger)的個人備忘錄則寫說，看到阿富汗的影像、照片、報導，勾起許多人的回憶，而且很多回憶還是相當個人的；「這一切是否值得？我想是的；但這一切是否令人痛心？也是的。」

對於當前阿富汗的局勢，奧斯汀及密利的幕僚成員向路透說，撤軍阿富汗「總是會在某個時間點發生，但是結束的方式不一定要是像現在這樣子。」

阿富汗 國防部 神學士

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