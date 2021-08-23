隨美軍撤離的第一批阿富汗人 落腳西雅圖

影片來源：KOMO News

在美軍協助之下撤離的第一批阿富汗 人，近日紛紛在西雅圖 落腳，未來幾天華盛頓州將接納更多阿富汗難民。曾為美軍及聯合國人員擔任口譯的阿富汗人莫西布(Mohib)接受華州當地媒體訪問時說，與妻子帶著六名兒女放棄一切離開家鄉，非常感謝現在有了暫時棲身之所。

為保護阿富汗親人安全而姓氏保密的莫西布受訪說：「放棄一切真的很不容易：我的親人，我的事業，還有我的房子。」

莫西布原本為美軍及聯合國人員擔任口譯，後來在喀布爾(Kabul)開立服裝公司。他說，整個人生當中曾經擁有的一切，短短幾天之內，通通留在了阿富汗。

對於選擇離開的理由，他說：「人生很重要，但在那邊我不再感到美好，這是我決定離開祖國的原因。」他說：「現在，這邊讓我有良好的感受，覺得安全，感覺很好。」

莫西布一家在西雅圖暫時落腳的公寓，是西雅圖居民羅賓斯(Jessie Robbins)提供。羅賓斯接受華州KATU地方電視台訪問時說，手邊有一間位於西雅圖南區的出租公寓剛好空著，看到社區裡徵求為阿富汗難民提供暫時住所的消息，與妻子商量後立即決定讓公寓給阿富汗家庭暫住。

談到願意協助阿富汗難民的動機，羅賓斯說，自己來自移民家庭，母親當年就是從菲律賓移民美國的。22日晚間，羅賓斯的四歲兒子第一次與來自阿富汗的小朋友一起在公園玩。

莫西布與妻兒是非營利組織「猶太 家庭服務中心」(Jewish Family Service)協助之下，第一批安置在西雅圖的14個阿富汗難民庭之一。「猶太家庭服務中心」發言人普瑞斯(Isobel Press)說，第一批獲得安置的部份阿富汗難民家庭，家族人口相當龐大，甚至有十口之家。

「猶太家庭服務中心」正為莫西布一家在華州肯特市(Kent)尋找長期住處。