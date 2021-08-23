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華郵：賀錦麗訪星 成果空洞

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華郵：賀錦麗訪星 成果空洞

編譯李京倫／報導
美國副總統賀錦麗（左）和新加坡總理李顯龍（右）23日在星國總統府舉行會談。（Getty Images）
美國副總統賀錦麗（左）和新加坡總理李顯龍（右）23日在星國總統府舉行會談。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，美國倉促從阿富汗撤軍使亞洲盟國質疑美國是否可靠之際，賀錦麗訪問新加坡和越南，旨在向亞洲盟邦展現美國的堅定承諾，不過，賀錦麗訪問新加坡的成果空洞，一些雙邊合作協議不是未明定開始日期，就是不具法律約束力。

分析家說，新加坡和越南都需要賀錦麗給出堅定實在的承諾，尤其是加強經濟合作，而越南也很需要美國加強防務合作。新加坡國立大學研究美中競爭的政治學者莊嘉穎說，賀錦麗訪星取得的進展「不大」。

華府智庫戰略暨國際研究中心東南亞計畫訪問研究員黎依芯說：「現在盛行的說法是美國要撤退了，這給賀錦麗亞洲行帶來更多壓力，美國需要贏。」

賀錦麗與新加坡總理李顯龍23日在新加坡總統府會面，會後兩人共同舉行線上聯合記者會，宣布兩國將在多個領域進行新的合作，包括網路安全、氣候、經濟、疫情及太空等領域。賀錦麗說，美星兩國同意啟動對話，商討如何攜手合作強化區域供應鏈韌性。

莊嘉穎指出，承諾在氣候和供應鏈方面合作「聽來不錯」，但重要的是實質內容，尤其在眼下這個時候， 「想想美國去年以來對阿富汗的承諾」。

賀錦麗23日行程還包括參訪樟宜海軍基地，並登上停靠在那裡的美軍艦艇杜爾沙號。她說，這除了象徵美國與新加坡強勁的安全合作，也象徵美國對區域的安全承諾。不過華郵指出，新加坡並未同意美軍永久使用這個基地，反映出新加坡小心地與美國和中國維持等距。

美國 新加坡 賀錦麗

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