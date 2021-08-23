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美國首例 FDA全面批准輝瑞疫苗

美國首例 FDA全面批准輝瑞疫苗

記者羅曉媛／華盛頓報導
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)23日全面批准輝瑞(Pfizer)新冠疫苗，這也是獲美國完全批准的首款新冠疫苗，在疫情反彈，變種病毒威脅加劇之際，此舉可能讓更多人對疫苗有信心。

該疫苗由輝瑞和BioNTech共同研發，在掌握大量數據用於判斷其安全性之後，此次獲批也使其獲得FDA的最強背書；輝瑞疫苗自去年12月底緊急使用以來，在美國已施打逾2億劑，全球施打數億劑。

該疫苗上市後的正式名稱為「Comirnaty」，16歲以上的民眾可施打。

FDA代理局長珍娜·伍德考克(Janet Woodcock)表示，公眾可以非常有信心，輝瑞疫苗已達到FDA對安全、有效、生產質量的高標準要求，「今日(全面批准)的里程碑也讓我們距離改變美國疫情走向又近了一步。」

輝瑞的執行長博爾拉(Albert Bourla)說，美國是首個全面批准輝瑞疫苗的國家，希望該決定幫助增強人們對輝瑞疫苗的信心，因為目前疫苗仍是保護生命的最佳工具。

目前在美施打的三款疫苗包括輝瑞、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson & Johnson)，逾半數美國人口已完全接種。

FDA全面批准輝瑞疫苗，可能促使更多公司、大學、地方政府施行強制疫苗政策，紐約市、舊金山等地本月已要求到餐館、酒吧等室內場所出示接種證明；聯邦層面，拜登總統早前已要求所有政府員工簽署文件證實其已完全接種，否則就定期提交檢測報告。

此外，民調也顯示美國公眾對於來勢洶洶的疫情，也越發迫切支持打疫苗；根據美聯社- NORC中心的最新民調，近六成美國受訪者支持完全接種再乘飛機出行或到擁擠的公共場所。

疫苗 FDA 食品暨藥物管理局

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