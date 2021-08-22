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驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

田州暴雨破紀錄 24小時內降430毫米 22死50失蹤

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統22日在白宮再度出面說明阿富汗局勢，強調一定撤出所有困在阿富汗的美國僑民。(美聯社)
拜登總統22日在白宮再度出面說明阿富汗局勢，強調一定撤出所有困在阿富汗的美國僑民。(美聯社)

拜登總統22日在白宮羅斯福廳(Roosevelt Room)發表全國演說指出，讓美國公民離開「盡快且班安全地」阿富汗是第一優先要務；他說，周末期間共計1萬1000人已從阿富汗首都喀布爾(Kabul)撤離，也將提供援助給所有希望離開阿富汗的美國公民，神學士在過程中頗配合。

●IS組織威脅 機場情勢不穩

「我們正努力盡快讓僑胞撤離。這是我們的任務，這也是我們的目標。」拜登說，對於美國公民、遭受威脅風險的阿富汗民眾以及其他人士從喀布爾機場撤離的行動，周末期間作業加快，但機場由於受到伊斯蘭國(IS)恐怖組織威脅，情勢不穩。

拜登也說，已經啟動「民航儲備機隊」(Civil Reserve Air Fleet)，將徵調商業航空公司客機協助讓更多僑民撤離阿富汗。

神學士民兵組織(Taliban)15日全面掌控喀布爾，阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)則逃亡外國；距離喀布爾淪陷的一周之後，拜登22日在演說中表示，目前美軍內部正在研議是否將空運撤離行動，延續到拜登原訂的8月31日撤軍期限之後，「我們希望到時候並不需要延期，不過目前有在討論」。

●美撤僑事宜 神學士很配合

美聯社報導，拜登談話透露美方將與神學士洽談。

拜登說，軍方將領希望撤離行動能夠不必延期，但目前正在討論撤離整體進度；他也說，截至目前為止，神學士都頗為幫忙：「我們跟神學士有很多討論。對於擴大某些封鎖區域，他們一直都很配合。」

●已撤2.8萬人 數萬人仍在等

拜登表示，從8月14日以來，美軍透過空運已從阿富汗撤離2萬8000人，其中1萬1000人是周末的36小時期間撤出；拜登並未說明撤離細節。

美聯社報導，拜登提供的撤離人數，包括搭乘包機及非美國軍機離開的人數，還有搭乘美國空軍C-17運輸機、C-130運輸機每天從喀布爾固定起飛離境的人數。

喀布爾機場商業客機及軍機航空交通管制，都由美軍負責；目前仍有數萬人等待美軍空運撤僑，過去幾天受到安全風險及美方官僚作業障礙，進度變得緩慢。

●防恐怖分子 美擴大管制機場

拜登在談話中說，為避免恐怖分子趁虛而入，利用混亂局勢對美國公民或阿富汗人發動攻擊，美軍已經在喀布爾國際機場周圍擴大管制區。

「且讓我說清楚，要將數以千計民眾撤離喀布爾會是困難且痛苦的。」拜登說：「要撤離這麼多人，不可能沒有痛苦、損失，以及大家在電視上出現的悲傷畫面。事實就是這樣。」

拜登 美國公民 喀布爾

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