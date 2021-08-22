驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

美陸戰隊與匈牙利部隊聯合護送撤離人員登上停在首都喀布爾國際機場的匈牙利軍機。(美聯社)

西方國家在阿富汗 首都喀布爾(Kabul)國際機場 執行撤離的軍用運輸機，唯恐遭到恐怖分子以飛彈攻擊，紛採俯衝降落，另有一架法國運輸機甚至在起飛時發射多枚反飛彈熱燄彈；眼見31日撤軍期限將至，數萬名焦急的阿富汗人冒險擠進機場盼登機離境，讓機場內外情況更加嚴峻，過去七天至少20位阿富汗平民在混亂中喪命。

美國等各國軍機在喀布爾機場執行撤離任務時，已採取迅速俯衝戰鬥降落方式，以避免遭飛彈攻擊；另有視頻顯示，一架法國運輸機在起飛爬升階段發射多枚反飛彈熱燄彈，試圖避開可能被阿富汗伊斯蘭國(Islamic State)恐怖分子竊走的熱追蹤飛彈攻擊。

神學士 (Taliban)已掌控所有進出喀布爾機場的通道，但神學士並無意擊落撤離專機，如此行徑可能觸發美國領導的干預行動；不過，在阿富汗人的伊斯蘭國恐怖分子可能用偷來的熱追蹤飛彈，攻擊載有數百名婦孺等難民的撤離專機。

來源：YouTube

受困機場外「我們在地獄」

伊斯蘭國武裝分子過去六年來與神學士對戰，希望在伊斯蘭國於敘利亞與伊拉克建立的哈里發(Caliphate)王國遭西方空襲頹圮之際，在阿富汗掠奪部分領土。

喀布爾機場的阿富汗人形容，目前機場宛如煉獄，眾人企盼逃離神學士魔爪，但至少15人被神學士分子槍擊或打死，還有不少人在混亂踩踏中身亡。

一個被困在機場柵欄外的逃難家庭對求救說：「我們被困在地獄。」

不具名北約(NATO)官員表示，過去七天至少20人在機場及其周遭罹難；英國國防部則表示，七名阿富汗人在逃離神學士時喪命。

「沒有國家能讓所有人走」

英國國防部表示，「喀布爾機場地面的情況極具挑戰，但我們將盡已所能，盡可能的安全處理情勢。」

路透報導，神學士分子夾雜在機場逃難人群中，以棍棒或鞭子隨機攻擊平民，在機場外，則經常對空鳴槍以維持人潮秩序。

隨著美方訂下的31日撤離期限進入倒數階段，各過撤僑的行動更加急迫；不過，英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)不諱言表示：「沒有任何國家，能讓所有人離開阿富汗。」