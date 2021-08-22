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阿富汗婦女身懷六甲 搭美軍運輸機產女

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

編譯陳韋廷／報導
副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)
副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美國副總統賀錦麗22日展開上任後首次亞洲行，是拜登政府迄今訪問東南亞層級最高官員。媒體分析，賀錦麗出訪東南亞除想拉攏盟友對抗中國外，阿富汗陷落後給美國盟友造成的不安感，也為她此行帶來新的急迫感。

賀錦麗訪問新加坡與越南期間將舉辦一場論壇，讓她能更直接表達外交事務立場，重申她與拜登所認為的美國核心價值觀，像是人權，這一點尤其重要，因為外界憂心神學士重新掌權後阿富汗女性命運。

但賀錦麗此行也存在重大風險。她是檢察官出身，曾任參議員，但在外交和外交政策上未受過任何考驗。她這次訪問越南時機很不湊巧，因為全球眾多評論都已把美國撤離阿富汗亂象，和1975年西貢淪陷美國撤僑相提並論。她這趟到越南，勢必讓外界重提此事，而外界也明白，美國撤離阿富汗後，在當地影響力將式微，而中國和俄羅斯卻很可能乘虛而入，至少中俄在當地的使館仍照常運作。換句話說，美中在阿富汗和中亞影響力的消長趨勢，非常明顯。

歐巴馬執政時期白宮全球戰略主管、「全球戰情室」諮詢公司總裁布魯恩說，賀錦麗「正走進一個馬蜂窩，包含阿富汗的事，也包括在越南籠罩在中國挑戰的陰影下」。

雖然阿富汗亂局是華府近日最關注的議題，但賀錦麗此行重點是積極拉攏星國與越南介入南海議題。

美駐越南前大使施大衛說，賀錦麗須謹慎向各國發出「積極」訊息，並避免完全聚焦中國，「我們與這些國家關係很重要，他們不想被當成美中棋局的一顆棋，他們想要根據自己的主張考量本身利益」。

事實上，像新加坡這樣和美中保持等距的國家，不只在乎本身利益，還想影響美國。新加坡總理李顯龍本月初在阿斯本安全論壇就說，中國有些人認為「東升西降」，顯然有誤，但美國若要以中國為敵，中國會成為非常可怕的敵人。

李顯龍說，許多國家都希望美中關係不再惡化，兩國不要衝突，否則對全球都是災難。李顯龍這項表態，代表許多東協國家的想法，也凸顯賀錦麗想要拉攏東協合作抗中，難度很高。

美國 賀錦麗 阿富汗

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