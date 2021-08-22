美國史上第3次徵召民航機 協助阿富汗撤離行動

圖為22日喀布爾機場中，阿富汗人民排隊等待搭乘一架義大利軍機。(美聯社)

美國 政府今天罕見動用「民間後備航空隊」機制，徵召數家美國主要航空公司協助載運撤離阿富汗 人員。北約官員則透露，過去7天至少20人死於阿富汗機場混亂撤離場面。

五角大廈發布聲明表示，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）已啟動「民間後備航空隊」（Civil Reserve Air Fleet，CRAF），來協助載運數萬名逃離阿富汗首都喀布爾 （Kabul）飛抵美國在中東基地的人士，將他們運送到其他地點。

法新社報導，美國史上僅2次動用過民間後備航空隊，分別在1990至1991年波斯灣戰爭（Gulf War）期間及2002至2003年入侵伊拉克期間，都用於載運部隊。

五角大廈在聲明中說：「美國國防部的戰力投送和商用產業密不可分。後者在達成日常和突發任務方面，提供不可或缺的運輸能力和全球網絡。」

聲明指出，包括美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Air Lines）、達美航空（Delta Air Lines）、亞特拉斯航空（Atlas Air）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）和全能國際航空（Omni Air International）等美國民航企業，合計將提供18架飛機，來協助數十架美軍運輸機進行疏散行動。

法新社報導，這些民航機不會進出喀布爾，而是會從卡達、巴林和阿拉伯聯合大公國的美軍基地載人前往歐洲國家，接著再將許多人載送到美國。

五角大廈昨天表示，自從14日任務開始以來，美軍已將1萬1700人撤離阿富汗，其中2500人是美國人。這些撤出的人許多是先飛往卡達或科威特。

自從阿富汗政權上周末意外迅速落入民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）手中，數以萬計阿富汗人和外國人試圖從喀布爾機場逃離，美國政府因撤離場面混亂而飽受批評。

根據美國總統拜登（Joe Biden）的說法，需要從阿富汗撤離的美國人最多有1萬5000名。他還表示，白宮希望至少將5萬名阿富汗友人和他們的家屬救出國。

另一方面，北大西洋公約組織（NATO）一位要求匿名的官員告訴路透，過去7天在喀布爾機場內外的撤離場面中，已有至少20人喪命。

這名官員說：「喀布爾機場外的危機情況令人遺憾。我們的焦點放在盡可能快速撤離所有外國人。」

過去一週，喀布爾機場聚集的人群每天都在增加。這使得美國和其他國家在執行將數以千計外交官和國人及一些阿富汗人撤離的任務時，遭遇到阻礙。

這名北約官員透露：「我們的軍隊為了避免和塔利班發生任何衝突，一直嚴格保持與喀布爾機場外圍有一段距離。」