喀布爾大撤離人被活活擠死 美國盟邦與時間賽跑

美國空軍20日正在準備運輸機撤離阿富汗僑民與民眾。（美聯社）

美國 與盟邦正在和「時間與空間」賽跑，試著在狀況益發混亂與危險之際，將公民撤離神學士（Taliban，另譯塔利班）掌控的阿富汗 ；但歐盟（EU）警告，要在時間內撤走每個人根本是「不可能」的事。

神學士掌權6天之後，數以萬計人還在等著離開阿富汗，心急如焚的民眾在美國控制的哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）外等候數小時甚至數天，為的就是一個機位，很多人卻可能永遠等不到離開的那一天。

英國天空新聞網（Sky News）昨天播出的片段顯示，機場外至少有3具覆蓋防水布的屍體，目前不清楚他們的死因。人在現場的天空新聞網記者表示，有些人夾在擠得水洩不通的人群中、有些人「脫水又驚恐」，死亡是「免不了」的狀況。

前往機場的道路塞滿車潮，一名自稱2000年代中期替美國大使館工作的男子在通訊軟體WhatsApp分享離開方法的群組求救：「拜託，拜託幫幫我…我應該往哪走？我該怎麼做？」

但美國以機場大門附近「潛在安全威脅」為由，敦促仍滯留阿富汗的公民避開機場。白宮官員稍後證實幕僚已對拜登簡報，說明正在阿富汗進行鎖定伊斯蘭國（IS）等組織的「反恐行動」。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）語氣中透露出急迫性，因為軍方目標是在8月31日前完成撤離，「我知道我們是在和時間還有空間賽跑」。

其他人認為，這會是另一場節節敗退的戰役，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）就說，「他們想從現在到月底之間撤離6萬人，從數學上來想就知道不可能」。

波瑞爾對法新社表示，他已跟美國人反映機場維安太過嚴格，導致為歐洲人工作的阿富汗人不得其門而入，「飛機要離開了，人還在停機坪上」。

美國總統拜登先前表示，飛機載離民眾的期限可以延長，但波瑞爾說，據他所知，目前還沒有做出相關決定。

多達1萬5000名美國人要撤離阿富汗，政府也希望能載走5至6萬阿富汗盟友與其親屬，其他國家則希望能撤離數千人。五角大廈表示，14日展開撤離行動後已載走1萬7000人，其中包括2500名美國人。

另據路透社報導，澳洲 昨晚派出4架飛機進入喀布爾撤離300多人。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，撤離的包括澳洲人、持有簽證的阿富汗人、紐西蘭人、美國和英國公民。

莫里森告訴澳洲廣播公司（ABC）時事節目「局內人」（Insider）：「我們會繼續派出飛機，與我們的夥伴和盟友合作。」

8月18日以來，澳洲政府已從喀布爾撤離550多人，其中包括澳洲人以及持有簽證的阿富汗人。