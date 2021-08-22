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批拜登丟掉阿富汗是「外交恥辱」 川普：完全就是投降

中央社／華盛頓21日電
前總統川普21日在阿拉巴馬州一場與支持者見面的場子上表示：「拜登撤離阿富汗撤得亂七八糟，讓人瞠目結舌地看到一國領袖有多麼不適任，或許是史上絕無僅有。」（路透）
前總統川普21日在阿拉巴馬州一場與支持者見面的場子上表示：「拜登撤離阿富汗撤得亂七八糟，讓人瞠目結舌地看到一國領袖有多麼不適任，或許是史上絕無僅有。」（路透）

美國前總統川普痛批現任總統拜登的砲火不歇，他說，拜登讓美軍撤離阿富汗的方式是美國史上「最大的外交政策恥辱」，「這不是撤離，這完全就是投降」。

先前拋出2024年可能再選總統的川普，多次抨擊民主黨籍的拜登讓阿富汗落入神學士（Taliban，另譯塔利班）手中，即便引爆阿富汗陷落導火線的美軍撤離，是在川普自己任內談成。

川普今天在阿拉巴馬州一場與支持者見面的場子上表示：「拜登撤離阿富汗撤得亂七八糟，讓人瞠目結舌地看到一國領袖有多麼不適任，或許是史上絕無僅有。」

神學士軍隊趁著美軍撤離橫掃阿富汗之後，現在打算成立新政府。

川普在這場支持者集會上把當今局勢怪到拜登頭上，他說，拜登不照政府提出的計畫，才會落得今天的下場；川普也嘆息美國人員和裝備隨著美軍撤離留下，「這不是撤走，這完全就是投降」。

川普說，他曾和神學士談判過，神學士尊重他，暗示如果自己還在任，就不會發生阿富汗快速被接管的狀況。

川普還說：「我們原本可以帶著榮耀離開，原本也應該帶著榮耀離開的，但最後我們帶走的，卻是和榮耀完全相反的東西。」

川普 拜登 阿富汗

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