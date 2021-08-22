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逃離阿富汗後：他們思念父母、憂慮未來…

中央社／杜哈21日綜合外電報導
卡達政府21日釋出從阿富汗載運民眾抵達多哈的照片，但並未註明拍攝日期。(路透)
卡達政府21日釋出從阿富汗載運民眾抵達多哈的照片，但並未註明拍攝日期。(路透)

神學士（Taliban，另譯塔利班）戰士迅速接管阿富汗，過去一周逃離出境的阿富汗人對拋下至親深感絕望，自己未來何去何從也充滿不確定性。

神學士15日進入首都喀布爾（Kabul）後，阿富汗和外籍民眾因擔心會重回過去嚴格執行伊斯蘭教法的黑暗時期，紛紛出逃。

一名蒙面的女性在卡達首都杜哈（Doha）告訴路透：「離開祖國是很困難的決定，我愛我的國家。」

她解釋，神學士進入喀布爾之前，她從沒想過要去任何地方，但由於自己在國際人道組織工作，導致一家人成為神學士的目標，因此才和職業是牙醫的丈夫和三個孩子一起逃來國外。

她描述喀布爾機場人滿為患，成千上萬的民眾搶著搭上撤離飛機的情景。

她回憶說，民眾一度試圖衝進機場，她身旁一名男子被「軍方人士」開槍射傷腿部，「真的很令人震驚，我不知道該怎麼辦」。

路透無法證實她形容的這起事件。

這名婦女與其他數百名撤出阿富汗的民眾，目前都暫時被安置在杜哈一處住宅區。卡達政府同意收容數以千計的撤離民眾，直到他們可以進入第三國為止。

一名在收容所的男性告訴路透，他並不期望神學士會信守承諾，包括尊重女權、特赦曾替前政府或外國人工作的民眾，因此帶著妻子、三個孩子、雙親和兩個姊妹來到杜哈。

他說：「最令人不安的是，未來沒有太多希望。」

這名男子是個律師，說自己過去與跨國企業合作過，若繼續待在阿富汗恐淪為神學士的目標。

他說：「我們未來會過著迥然不同又極具挑戰性的生活。」

路透訪問的這批民眾，因擔心他們滯留阿富汗的親人遭到報復，因此要求匿名。

曾任律師的男子說，親人對他有很高的期盼，希望他能協助他們撤離阿富汗，但自己實在無能為力。

另一名男性，一名法律系二年級的大學生，描述神學士進入喀布爾後打劫商家，持武好戰分子還威脅恐嚇前往機場的民眾。

他和妹妹一起撤離到卡達後，該如何完成學業還是一個問題。而他撤離之前，透過視訊成親的妻子人也還在阿富汗。

「我們都惦記著老家，我們的家人都還在阿富汗。我的太太、雙親、兄弟姊妹都在那邊，我只希望他們能順利撤離。如果真的沒有辦法，或出了什麼差錯，我已經下定決心，我希望能回去。」

阿富汗 神學士 喀布爾

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