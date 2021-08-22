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賀錦麗抵新加坡訪問 肩負安撫亞洲盟邦重任

編譯田思怡／綜合報導
美國副總統賀錦麗(中)22日抵達新加坡訪問，新加坡外長維文(左)在機場接機。(Getty Images)
美國副總統賀錦麗(中)22日抵達新加坡訪問，新加坡外長維文(左)在機場接機。(Getty Images)

新加坡海峽時報報導，美國副總統賀錦麗在新加坡當地時間周日(22日)上午10時50分左右，搭乘「空軍二號」專機抵達新加坡巴耶利峇(Paya Lebar)空軍機地，她將在新加坡進行正式訪問，接著在24日轉往越南訪問，這是賀錦麗上任以來首度訪問美洲以外地區。

新加坡外長維文(Vivian Balakrishnan)在機場接機。賀錦麗和她的幕僚都戴了口罩，以配合新加坡防疫措施。

新加坡衛生部長王乙康上周表示，賀錦麗將接受例行新冠病毒檢測，確保訪問期間的安全。

白宮表示，賀錦麗搭乘的「空軍二號」在飛行途中曾在阿拉斯加州的安克拉治和日本東京加油，但賀錦麗都沒有下機。

她周一(23日)將拜會新加坡總統哈莉瑪‧雅各布(Halimah Yacob)，在歡迎儀式上，將以賀錦麗的名字為一種蘭花命名。賀錦麗接著與總理李顯龍會談並舉行聯合記者會。

賀錦麗23日還將參觀樟宜海軍基地和美軍濱海戰艦「塔爾薩號」(USS Tulsa)，24日將發表政策演說，並與企業界舉行圓桌會議，新加坡貿工部長顏金勇將參與討論。

由於美國前任川普政府忽視東南亞國家，賀錦麗此行將致力於修補關係，並聚焦全球公共衛生、經濟夥伴和安全議題，而正值美軍撤離阿富汗導致亞洲盟國質疑美國是否可靠之際，賀錦麗的訪問時機特別敏感，將肩負安撫亞洲盟邦的重任。

賀錦麗 新加坡 美國

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