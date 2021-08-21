美將強徵20架民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

美國拜登政府準備強制命令美國各大航空公司協助自阿富汗撤離美國公民和阿富汗難民。圖為喀布爾機場的一加美國空軍C-17「全球霸王III」運輸機。（美聯社）

拜登政府正著手準備，援引1952年法律徵調約20架民用客機，幫忙美軍加快阿富汗 撤離行動，同時準備增加在中東地區的空軍基地，收容由阿國撤出來的軍民。

華爾街日報21日報導，拜登政府考慮啟動1952年制定的「民航儲備機隊」(Civil Reserve Air Fleet)，顯示有意急劇加快由空中撤出喀布爾 市的行動，向五家航空公司徵用20架民航機，增援由阿國撤人的軍事行動。「民航儲備機隊」制度是在近70年前「柏林空中大撤退」之後建立。

官員表示，徵用的民航機目前無法進出喀布爾機場，而是幫忙轉運目前滯留在卡達、巴林及德國美軍基地的數千阿富汗人及他國人。

民航班機參與之後，可紓解那些基地的壓力；隨著美國 加快行動，把人由喀布爾機場撤出，目前那些基地人滿為患，收容的阿富汗人因為曾幫忙美軍，有遭神學士報復之虞。

官員指出，隸屬軍方的「美國運輸指揮部」(U.S. Transportation Command)已初步通知各大航空公司，表示它們可能得按指揮組成儲備機隊；白宮、五角大廈及商務部官員尚未做最後批准，徵用儲備機隊，也可能啟用別的替代選項；柏林空運(Berlin Airlift)行動結束後，美國可能用到儲備機隊可謂前所未聞。

民航業界人士表示，各航空公司是在20日夜裡收到通知，說可能動用儲備機隊；航空公司業已會商，討論志願行動，支援政府的空撤行動。

聯合航空公司空服員工會21日表示，公司已展開作業，允許空服員申請參與依民航儲備機隊計畫而設置的航班，依法這些航班給的薪酬更為優渥。

美軍目前使用數十架C-17運輸機，把人員撤離喀布爾；官員表示，那些飛機被認為不適合長途飛行，直接飛越大西洋而到美國國內基地。很多C-17運輸機都把座位拿掉，以便騰出空間供疏散更多人；一架標準的C-17運輸機只有兩個機上廁所。

有些C-17運輸機載送大約400人，更有一架起飛時載了超過800人；官員們表示，出現這種狀況，運輸機想飛更遠根本辦不到，所以才想到動用民航儲備機隊，先用軍方運輸機把撤走人員載到歐洲及中東，再讓他們下機轉搭民用廣體客機，座位有300個或更多，要飛越大西洋也比較舒服。