美將強徵20架民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動
拜登政府正著手準備，援引1952年法律徵調約20架民用客機，幫忙美軍加快阿富汗撤離行動，同時準備增加在中東地區的空軍基地，收容由阿國撤出來的軍民。
華爾街日報21日報導，拜登政府考慮啟動1952年制定的「民航儲備機隊」(Civil Reserve Air Fleet)，顯示有意急劇加快由空中撤出喀布爾市的行動，向五家航空公司徵用20架民航機，增援由阿國撤人的軍事行動。「民航儲備機隊」制度是在近70年前「柏林空中大撤退」之後建立。
官員表示，徵用的民航機目前無法進出喀布爾機場，而是幫忙轉運目前滯留在卡達、巴林及德國美軍基地的數千阿富汗人及他國人。
民航班機參與之後，可紓解那些基地的壓力；隨著美國加快行動，把人由喀布爾機場撤出，目前那些基地人滿為患，收容的阿富汗人因為曾幫忙美軍，有遭神學士報復之虞。
官員指出，隸屬軍方的「美國運輸指揮部」(U.S. Transportation Command)已初步通知各大航空公司，表示它們可能得按指揮組成儲備機隊；白宮、五角大廈及商務部官員尚未做最後批准，徵用儲備機隊，也可能啟用別的替代選項；柏林空運(Berlin Airlift)行動結束後，美國可能用到儲備機隊可謂前所未聞。
民航業界人士表示，各航空公司是在20日夜裡收到通知，說可能動用儲備機隊；航空公司業已會商，討論志願行動，支援政府的空撤行動。
聯合航空公司空服員工會21日表示，公司已展開作業，允許空服員申請參與依民航儲備機隊計畫而設置的航班，依法這些航班給的薪酬更為優渥。
美軍目前使用數十架C-17運輸機，把人員撤離喀布爾；官員表示，那些飛機被認為不適合長途飛行，直接飛越大西洋而到美國國內基地。很多C-17運輸機都把座位拿掉，以便騰出空間供疏散更多人；一架標準的C-17運輸機只有兩個機上廁所。
有些C-17運輸機載送大約400人，更有一架起飛時載了超過800人；官員們表示，出現這種狀況，運輸機想飛更遠根本辦不到，所以才想到動用民航儲備機隊，先用軍方運輸機把撤走人員載到歐洲及中東，再讓他們下機轉搭民用廣體客機，座位有300個或更多，要飛越大西洋也比較舒服。
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