撤離阿富汗充滿風險 拜登：會讓所有美國人安全回家

拜登總統20日就阿富汗局勢舉行記者會，矢言要讓所有想回家的滯阿美國人平安返美，但撤離行動也充滿風險。(路透)

因處理阿富汗 局勢備受各界批評的拜登總統，20日再就阿富汗情勢說，與神學士(Taliban，另譯塔利班)持續保持溝通，撤離行動雖充滿風險，但會讓所有想回家的美國人安全回家，也會盡力撤離曾幫助過美國或盟友的阿富汗人，待完成撤離任務，美國就會自阿富汗全面撤軍。

神學士上周末掌控阿富汗首都喀布爾以來，拜登兩度登上講台、接受一次電視專訪，回應外界批評美國撤離行動；美國19日撤離5700人，包含169名美國公民 ，14日起至今撤離1.3萬人，包含兩百名華盛頓郵報、紐約時報和華爾街日報的駐地記者，但未確定還有多少美國人滯留阿富汗。

在喀布爾國際機場，美軍每日安排美國及盟國公民，以及阿富汗難民乘坐飛機離開阿富汗，圖為士兵在安置撤離人員。(Getty Images)

北約早知撤軍 美沒有失信問題

「任何一個想回家的美國人，我們會送你們回到家。」拜登說，美國會盡力安全撤離阿富汗盟友、夥伴以及曾幫助過美國可能被神學士鎖定的阿富汗人。

拜登表示，北約盟友堅定地和美國站在一起，在喀布爾並肩作戰，當這次任務結束，美國將自阿富汗全面撤軍，結束這場20年的軍事行動；美國沒有承諾失信的問題，美國自阿富汗撤軍是北約盟國都知情的。

紐約時報報導，美國自2002年起雇用阿富汗人，協助美軍行動和外交工作，許多人因此被威脅、攻擊或被迫逃亡；一名記者在白宮記者會舉例，有一名擔任美軍翻譯的阿富汗人及其家人被神學士戰士登門威脅，正在逃亡中。

拜登請這名阿富汗人聯繫美方，共商離境之道，並考慮救援被卡在神學士檢查站的美國人和阿富汗人，讓他們能安全抵達機場 。

紐時引述一位匿名阿富汗男子的說法稱，他近日六度嘗試前往機場都失敗，因為沒有相關文件根本進不去，可是外界傳言只要能到達機場，就能被撤離到美國、加拿大和歐洲，這就是為何這麼多人沒有合法文件仍要蜂擁而至。

另外，一名已經在機場內的阿富汗女性表示，她19日在機場待了10小時，儘管手上有合法文件仍無法登機離開。

駐紮在阿富汗首都喀布爾國際機場的美軍，連日來協助美國公民、盟國人員以及阿富汗難民撤離，圖為士兵懷抱撤離人員的嬰兒。(Getty Images)

即便是手持護照的美國公民都傳出無法安全抵達機場，拜登卻說，「沒有跡象表明他們到不了」，因為美國已和神學士達成協議，讓持有護照的美國人通過符合神學士的利益。

空運充滿風險 不能保證沒損失

美國廣播公司(ABC)報導，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)20日在一場電話簡報上告訴國會議員，美國人在喀布爾遭神學士騷擾甚至毆打，這是不可接受的。

拜登說，撤離行動危險，對美軍存在風險，外在環境艱困，「我無法承諾最後結果會如何，或是不會有任何損失風險，但作為三軍統帥我可以保證，我會調動一切必要的資源。」

拜登說， 這是史上最大規模、難度最高的空運之一，世上唯一能做到能將力量精準投射到地球另一端的國家，就是美國。

負責後勤的陸軍少將泰勒(Hank Taylor)表示，由於負責轉運和收容的卡達機場滿載，20日喀布爾機場班機起降暫停了六到七小時，目前已經恢復運作，美國也正在找尋其他機場可容納撤離的民眾。

國務卿布林肯(Antony Blinken)20日宣布，加拿大、墨西哥、智利等13國承諾願幫忙安置阿富汗人；英國、義大利、丹麥、土耳其等12國已經或即將加入中轉站，他表達感激。