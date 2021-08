新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

華盛頓郵報報導,此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國,一面私下施壓對方配合,然後逐漸對中國失去耐心。(路透)

新冠肺炎(COVID-19)疫情大流行以來,世衛 組織一直挨批對中國 態度過軟。一本新書揭露,中國對疫情溯源調查的施壓讓世衛感到震驚,但美國 前總統川普政府當時的強硬做法也無濟於事。

這本新書名為「餘震:疫情政治與舊國際秩序告終」(Aftershocks:Pandemic Politics and the End of the Old International Order,暫譯),由學者萊特(Thomas Wright)與卡爾(Colin Kahl)合著。

萊特是專研美國對全球關係的布魯金斯研究所(Brookings Institution)學者;卡爾近期確定出任美國總統拜登政府下負責政策的國防部次長。

華盛頓郵報報導,此書揭露世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)一面公開稱許中國,一面私下施壓對方配合,然後逐漸對中國失去耐心。

當參與疫情溯源調查的世衛科學家今年2月宣布病毒逸自實驗室的說法「極不可能」且不值得進一步調查時,世衛組織高層感到相當震驚,一名成員還說:「我們嚇到從椅子上摔下來。」

新書指出,前往武漢調查病毒起源的國際專家團似乎屈服於中方壓力,沒有真正調查就摒棄實驗室外逸論,之後當世衛與中國團隊發布聯合報告再次排除實驗室外逸論時,譚德塞終於忍不住反彈說調查不夠「廣泛」,中方也未適時、全面地分享資料。

自此,世衛與中國的關係急凍。中國官員今年7月表示不再接受任何進一步到中國的溯源調查,並指控美國對科學界施壓。

萊特曾在受訪時說,為寫書所作的研究揭示了一件事:儘管世衛與川普政府對中國國家主席習近平治下的中國都懷有合理擔憂,世衛對中國小心翼翼的做法仍不見容於作風莽撞的川普政府。

據萊特與卡爾所揭,世衛在日內瓦總部的高層被專家團在溯源調查後發布的聲明「嚇到」,譚德塞告訴專家團,世衛不信親赴武漢的專家們有辦法或資料可以排除實驗室外逸論。但專家團為自己辯護,描述中國官員施壓以致最終必須妥協。

但另一方面,也沒什麼證據顯示美國對中國出重拳會有效果。萊特認為,力倡實驗室外逸論的時任美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)因做得太過火,反而沒能贏得盟邦支持。

萊特還表示,雖然川普政府一些官員承認疫情之初態勢嚴峻,卻是以「中國問題」的有色眼鏡來看待,而非出於公衛緊急狀況的角度。