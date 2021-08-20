專家：打了新冠疫苗仍染病住院者 近半免疫系統不佳

儘管全美免疫功能低下的人只占2.7%，但今年7月已接種疫苗卻發生突破感染的住院患者中，將近一半都是此類型的患者。（美聯社）

近日的新冠肺炎 住院患者中，免疫功能低下的人比率甚高，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)終於在本月批准免疫力較差的人接種新冠疫苗 的補強針，而聯邦疾病防治中心 (CDC)也建議中度或重度免疫功能低下者應盡快接種補強針。

儘管全美免疫功能低下的人只占2.7%，但今年7月已接種疫苗卻發生突破感染的住院患者中，將近一半都是此類型的患者。

曾參與疫苗試驗研究的密西根州立大學(University of Michigan)感染科助理教授戈洛布(Jonathan Golob)，20日於非營利新聞網站「對話」(The Conversation)上發文附和政府的政策，指第三劑疫苗對免疫系統虛弱者將帶來更大的保護。

一般造成免疫系統虛弱有幾種可能，包括一些疾病、又或是接受特定的藥物治療如癌症、自身免疫性疾病、未經治療的HIV攜帶者、器官移植或一些腎臟相關的疾病；這些疾病或療程的共同點，就是會讓患者的抵抗力受損，尤其新冠肺炎對免疫功能低下者來說，又更具危險性。

早期研究中，專家發現免疫功能低下者罹患新冠肺炎後的病症往往更加嚴重、且生病的期間更久；這也代表，他們能透過呼吸、說話和吃東西等傳播病毒的時間都比別人還長，使附近周遭的人暴露於更高的感染風險中。

此外，由於免疫功能低下的人在染疫後需要更多時間恢復，這也提供病毒突變的機會、更有利於病毒擴大傳染。