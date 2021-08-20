紐時、華郵、WSJ「全球救援」200名阿富汗員工

三家美國大報為營救阿富汗員工，展開全球救援行動。圖為進入喀布爾機場的阿富汗人聚集在美軍C-17運輸機旁。(美聯社)

過去這一周在阿富汗 上演著無數苦難，其中200多名阿富汗人的處境，格外受西方媒體關注；這群人是紐約時報 、華爾街日報和華盛頓郵報三大報在阿富汗聘用的雇員及其家屬；在阿富汗淪陷後，他們與家人的安危瞬間出問題，最後靠著一場從美國 新聞部一路延伸到五角大樓和卡達多哈王宮拯救阿員工的全球救援行動，部分成員總算在19日逃出。

這200多名阿富汗人包括翻譯、司機、記者、廚師、園丁等，他們與西方記者並肩工作多年，協助世界了解阿富汗的苦難。幾天前，他們曾帶著家小、拖著行李在炎熱的喀布爾機場停機坪等了好幾小時，準備逃離，結果因神學士部隊衝入機場並傳出槍響，只能逃回自己無法保證安全的家。

在阿富汗淪陷後，新聞媒體的下一步行動為何，並不明朗；但對於留在喀布爾的英語記者來說，在局勢不斷變化的阿富汗進行報導，勢必會更加危險。

紐約時報一名特派記者以前曾在陸戰隊服役，他在搭上美軍撤僑飛機後，又決定返回機場，為的就是要協助他的阿富汗同事逃生。

阿富汗迅雷不及掩耳地在幾天內陷落，全球各媒體呼籲外交官和現場調停者幫助他們的員工逃出阿富汗，紐約時報、華爾街日報和華盛頓郵報決定聯手疏散，並尋求白宮、五角大廈和國務院官員協助。

15日，神學士攻下喀布爾，街上一片混亂，隨著美軍、承包商和安全團隊離開阿富汗，三報新聞部人員對當地局勢了解越來越少，有些阿富汗雇員擔心神學士部隊會挨家挨戶恐嚇，甚至綁架與美國媒體有過合作的當地記者；200多名與三大報有關者前往機場停機坪，希望與美軍聯繫，卻發現現場已有數以百計驚慌失措的阿富汗人試圖尋求庇護，場面混亂；當神學士部隊抵達時，情況更加危險。

在紐約和華府，三家報社負責人與在阿富汗設有大使館的國家接觸，設法找尋員工避難和交通的可能線索；紐時國際部助理總編輯斯拉克曼(Michael Slackman) 說，「許多計畫和努力一一失敗，晚上才定好的計畫，兩小時後就生變。」

前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)團隊為有危險的阿富汗婦女提供包機，曾提供幾個座位給報社的阿富汗雇員；但他們最終沒能搭上飛機。

華盛頓郵報報導，17日，該報包括兩名阿富汗雇員及其家人和一名美國記者在內共13人，乘坐一輛開往卡達的美軍車輛離開；華爾街日報三名記者當天已離開阿富汗，並持續撤離數十名阿富汗員工；該報發言人施瓦茨(Colleen Schwartz) 19日表示，「我們的同事正邁向安全地帶，很快就會有更多消息。」

紐約時報也傳出重大突破，有多達128人獲得與阿富汗和美國都有聯繫的卡達政府提供幫助；卡達是美國軍事基地所在地，並在喀布爾設有大使館，與神學士領導人關係良好。紐時發行人沙兹柏格(A.G. Sulzberger)表示，卡達政府「在我們的阿富汗同事及其家人安全方面，他們發揮了極其寶貴的作用。」他並聲明指出，「我們敦促國際社會持續為仍身陷危險的勇敢阿富汗記者而努力。」

美國國務院聲明表示，「在華府和喀布爾的國務院官員一直與美國媒體機構保持全天候聯繫，確保他們的記者、雇員和附屬機構的安全。這是我們的首要任務，我們歡迎19日傳出的消息。」