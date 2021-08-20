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中國駐日官員推特傳圖諷美國 日網友提天安門

中央社東京20日專電

中國駐大阪總領事薛劍18日推特貼出諷刺漫畫，嘲諷美國軍機在2001年對阿富汗丟下炸彈，今年則是丟下「人肉炸彈」。有日本網友故意留言寫「天安門事件」回應。

6月底當上中國駐大阪總領事的薛劍本月18日在推特上傳諷刺漫畫，以美國軍機撤出喀布爾時情景，嘲諷美國軍機在2001年對阿富汗丟下炸彈，2021年則是丟下「人肉炸彈」。

日本J-CAST電子報報導，這是企圖諷刺美軍駐留阿富汗20年的情況，但身為外交官的薛劍在推特上傳會被視為輕忽人命的圖，實屬罕見，遭到很多網友抗議。

有日本網友痛批薛劍身為外交官，作法太無品，還有網友故意寫上「天安門事件」或貼上1989年天安門事件的圖「回擊」。天安門事件是中國北京政府以武力鎮壓要求民主化的學生，造成多人死傷的事件。報導說，從中國駐大阪總領事館的官網可看出，薛劍於2021年6月到任，曾派駐在東京的中國大使館，未曾派駐過美國，他的推文呈現出「批美友日」的情況。

譬如，8月13日薛劍在推文寫道，真是笑死人了，美國竟然要舉辦民主高峰會，現在的美國有民主嗎？只有腐敗的民主、金權的民主、泥沼化的民主。在COVID-19疫情中有60多萬人喪命的美國，誰該負責呢，應該沒人負責吧。

但對於日本，8月14日是日本和歌山縣冒險世界樂園的貓熊彩濱3歲生日，這一天薛劍特別公開影片，以日語寫下祝福彩濱生日的詞句。8月19日，他還上傳中國的桌球好手孫穎莎稱讚日本桌球好手伊藤美誠的報導文表示，這才是健全的對手關係，互相尊重、學習對方長處，磨練，還盼日本民眾能改變想法，一起加油。

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