拜登提名伯恩斯和伊曼紐 分駐北京和東京

總統拜登將提名前國務次卿伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐中國大使。美聯社

白宮 20日宣布，總統拜登 將提名前國務次卿伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐中國大使，及芝加哥 前市長伊曼紐（Rahm Emanuel）出任駐日本大使。

65歲的伯恩斯為退休外交官，目前在哈佛大學甘迺迪政府學院外交與國際關係授課，也是智庫阿斯本（Aspen）研究所執行董事；伯恩斯在布希政府任內，曾任負責政治事務的國務次卿與駐北約大使，也曾任柯林頓政府國務院發言人與駐希臘大使。

白宮表示，在擔任次卿期間，伯恩斯在阿富汗、聯合國制裁伊朗與北韓，以及美國印太政策等不同議題上，與中方政府共事；在阿斯本研究所期間，他推動與大陸政府中央黨校的政策對話，並就當前美中關係進行教學、寫作和演講。

不過伯恩斯的語言使用上，有法語、阿拉伯語和希臘語，不包含中文。

若順利出任，伯恩斯將是繼芮效儉（Stapleton Roy）之後，再度由職業外交官出任此一重要外交職位；芮效儉1991年到1995年派駐北京，他的前任是曾分使兩岸、已故的李潔明（James Lilley），芮效儉其後的7位大使，分別出身州長、參議員、海軍上將或律師。

拜登選擇伊曼紐為駐日大使，61歲的他是以色列移民後代，曾任前芝加哥市長、歐巴馬總統的白宮幕僚長，有國會經驗，也曾擔任柯林頓總統的政策與策略資深顧問。