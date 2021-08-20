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G7與歐盟外長會議 支持阿富汗人基本人權與自由通行

G7與歐盟外長會議 支持阿富汗人基本人權與自由通行

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯。（路透資料照片）
美國國務卿布林肯。（路透資料照片）

為處理阿富汗議題，美國總統拜登下周將與七大工業國組織（G7）領導人舉行視訊會議，國務卿布林肯（Antony Blinken）19日先與G7外長和歐盟代表視訊，他們強調，那些想要離開阿富汗的人都應能安全通行，並需要一個能保護全體阿富汗人基本人權的方案。

國務院發言人普萊斯（Ned Peice）表示，「所有領導人均認為，國際社會與神學士的關係，將取決於其行動而非言詞。」

普萊斯說，會中針對反恐、人道主義工作和難民問題交換意見，同意保持密切聯繫；布林肯感謝其他人堅定支持阿富汗人民。

白宮19日發布新聞摘要指，拜登與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，討論阿富汗局勢。

白宮表示，兩人討論到彼此合作撤離公民、支持盟友及阿富汗民眾，美法強調了在阿富汗問題上，盟友與民主夥伴間持續密切協調的重要性，包含透過多邊論壇為難民提供人道協助與支持，也樂見透過下周G7領導人視訊會議，協調各國努力與討論共同策略。

目前有大約4500名美軍把守喀布爾機場，但機場聯外道路都遭神學士控制；神學士雖承諾不會報復或阻撓民眾離開阿富汗，但許多當地報導指神學士違背承諾，阻止阿富汗人離境，連持有效通關證件的人都被刁難。

為處理阿富汗議題，美國總統拜登下周將與七大工業國組織（G7）領導人舉行視訊會議。...
為處理阿富汗議題，美國總統拜登下周將與七大工業國組織（G7）領導人舉行視訊會議。美聯社

阿富汗 神學士 G7

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