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駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

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駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

中央社華盛頓19日專電
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

阿富汗政府垮台，中國官媒趁機操作美國不可靠。美國總統拜登接受媒體專訪強調阿國情況不同，且美國一向信守承諾，若任何人入侵北約，美國會做出回應，對台日韓做法也一樣。

美國8月底將全面撤軍阿富汗，撤軍期限未到，阿國15日就淪入民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）手中，引發國際高度關切。中國官媒趁機打心理戰，奉勸台灣別指望美國，向「中國郵購五星旗」自保比較快；台灣也傳出「今日阿富汗，明日台灣」的聲音。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日率先駁斥台灣、阿富汗類比，強調兩者情況不同，美國相信自己對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯（sacrosanct），對台灣或以色列承諾也一如既往堅實。

拜登（Joe Biden）18日接受美國廣播公司新聞網（ABC）獨家專訪，被問到中國譏諷台灣人民「不能靠美國」時，他也對此事公開表態。

拜登表示，中國不這麼說才奇怪，但阿富汗和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）有根本上的差異。美國與這些實體達成協議的基礎，不是他們內部發生內戰，而是當地有個團結政府，試圖阻止「壞人對他們做出壞事」。

拜登強調，美國一向信守承諾。他說：「美國對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人入侵或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無法比較。」

這是拜登1月底上任以來，對防衛台灣作出最清晰的表態。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國 台灣 阿富汗

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