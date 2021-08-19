阿富汗人逃難悲歌 父母拋子女過圍牆求援外國官兵

非營利組織Rise to Peace照片顯示，阿富汗一名女童17日試圖翻越首都喀布爾機場附近的圍牆，一名美軍當時在圍牆附近駐守。路透

神學士（Taliban，另譯塔利班）掌控阿富汗 後，大量阿富汗民眾湧入喀布爾國際機場 ，想盡辦法搭機逃離。有些人攀附在機艙外側，從空中墜落喪命，有些人爬上飛機起落架，起飛後卻在輪艙遭折疊收起的起落架擠壓致死，甚至有阿富汗父母在機場圍牆外試圖將子女交給美軍，或把嬰孩拋給圍牆另一側的英軍求援。

美國 空軍17日承認，喀布爾機場混亂中起飛的運輸機造成阿富汗平民喪生，但未說明多少人死亡。當時運輸機著陸後幾分鐘，上千名阿富汗難民紛紛爬上機翼，但後來被驅離，或被武裝直升機低空飛行嚇跑。有些人在機組人員不知情的情況下，爬入起飛後起落架折疊的輪艙，最後被擠壓致死。

其中一位罹難少年是阿富汗青年足球隊年僅17歲的安瓦里。專門揭露阿富汗現況的推特帳號「@BabakTaghvaee」表示，在運輸機起落架艙內發現安瓦里的部分遺體。

非營利組織Rise to Peace發表數支17日混亂現場影片，有阿富汗民眾在機場圍籬，將孩童交給美軍尋求庇護。一名男子和一名看似不到10歲的女孩爬上圍牆和兩名美軍交談，其中一名美軍伸手將女童拉過圍牆。還有一名在牆上的阿富汗男子抓著一名幼童，並在簡短交談後將他交給同一名美軍，安置在圍牆另一側。

許多阿富汗人湧向喀布爾機場附近巴隆飯店尋求庇護，當地英軍說，現場有母親將嬰孩拋過鐵絲網，希望他們能逃離神學士統治，還有些嬰孩卡在鐵絲網上。

英軍一名軍官告訴天空新聞記者，當時情況已失控，傘兵們別無選擇，只能用車輛與鐵絲網架起路障封住道路。他說：「這太可怕了，婦女將她們的嬰兒拋過鐵絲網，要求官兵們接住，有些嬰兒還被困在鐵網上。我擔心我的手下，我正個別輔導一些人，每個人昨晚都哭了」。

白宮官員18日表示，過去24小時約2000人藉10架次運輸機撤離，遠低於美國國防部所估計一天最多可撤9000人。官員說，自14日以來，已有近6000人離開阿富汗。

美國總統拜登18日接受美國廣播公司訪問證實，仍有大約1萬5000名美國人及6萬5000名曾協助北約組織的阿富汗人留在阿富汗。他表示，會盡力在31日撤軍期限前完成任務，若沒完成，會等到撤出所有美國人再離開。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點