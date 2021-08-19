疑有爆炸物 國會圖書館附近人員撤離

美國國會圖書館。(美聯社)

國會警察 (U.S. Capitol Police)19日上午在國會圖書館 附近調查一輛涉嫌炸彈威脅的可疑卡車，據報車內可能有爆炸物品，該區域人員已撤離。

國會警察透過推特要求大家遠離該區域，表示「目前仍在調查，我們正密切關注事態發展，一旦掌握可以通報的信息，就將更新給大眾。」

國會眾院 Cannon辦公樓的人員已撤離，但目前尚不清楚該可疑車輛的狀況，但警方的做法是把此事當作重大事件處理。

影片來源：YouTube 10 Tampa Bay