疑有爆炸物 國會圖書館附近人員撤離

國會警察 (U.S. Capitol Police)19日上午在國會圖書館 附近調查一輛涉嫌炸彈威脅的可疑卡車,據報車內可能有爆炸物品,該區域人員已撤離。

國會警察透過推特要求大家遠離該區域,表示「目前仍在調查,我們正密切關注事態發展,一旦掌握可以通報的信息,就將更新給大眾。」

國會眾院 Cannon辦公樓的人員已撤離,但目前尚不清楚該可疑車輛的狀況,但警方的做法是把此事當作重大事件處理。

影片來源:YouTube 10 Tampa Bay

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.



Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t